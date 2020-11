A Fazenda 12: 3 vezes que Mirella tentou receber informações externas

As regras em A Fazenda 12 são bastante claras a respeito de comunicações com o mundo externo: é estritamente proibido receber qualquer tipo de informação externa, seja por qualquer meio.

Alguns peões, entretanto, parecem não ter entendido muito bem a regra, e Mc Mirella é uma dessas. Na noite de eliminação que tirou Lucas Selfie de A Fazenda 12, a funkeira deixou o público com a pulga atrás da orelha após um diálogo com o eliminado.

Essa não foi a única vez que Mirella tentou ou recebeu informações do mundo externo para seu próprio benefício. O DCI separou três outras ocasiões em que a funkeira tentou descumprir as regras do programa.

Produção de A Fazenda 12 descobre tentativa de Luiza repassar informações

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Luiza Ambiel deu o que falar no programa, mas mesmo eliminada não escapou das polêmicas: a produção de A Fazenda 12 descobriu que a peoa havia combinado sinais com Mirella para repassar informações externas.

A ideia era que o sinal fosse utilizado durante a transmissão da Hora do Faro, em que Luiza apareceria ao vivo para conversar com os peões. O objetivo principal era informar Mirella a respeito da sua reputação fora da casa.

A produção de A Fazenda 12 descobriu o plano e não transmitiu a imagem de Luiza na casa para evitar que o plano fosse concretizado.

Apesar do descumprimento das regras do programa, entretanto, Mirella não foi punida.

Carro de som leva informações externas para A Fazenda 12

Poucos dias depois o nome da MC esteve novamente envolvido em uma polêmica tentativa de repasse de informações externas.

Dessa vez, os fãs da cantora enviaram um carro de som para a sede de A Fazenda 12 com a intenção de alertá-la a respeito das suas companhias dentro do reality.

O áudio reproduzido pedia para que Mirella se afastasse de Juliano e Biel e retomasse sua amizade com Stéfani.

Na ocasião, entretanto, não houve nada que a produção pudesse fazer para evitar o recado, que Mirella entendeu muito bem: na mesma semana, a funkeira começou sua ‘ redenção’ no programa, se desculpando com Raissa, retomando o contato com Stéfani e realmente se afastando dos outros peões.

E mais uma vez, a produção de A Fazenda 12 fechou os olhos para o claro benefício que Mirella recebeu no jogo e não houve punição.

Mirella combina novo plano com Selfie para receber informações

A última polêmica envolvendo Mirella e a tentativa de receber informações externas em A Fazenda 12 aconteceu durante a eliminação de Lucas Selfie, nesta quinta (12).

Após receber a notícia de que deixaria o programa, o youtuber quebrou o protocolo e voltou à sede para se despedir dos colegas de confinamento.

E foi nesse momento que Mirela abraçou Lucas e soltou: “Não esquece do que eu te falei”.

Os fãs do programa nas redes sociais perceberam o diálogo e começaram uma movimentação pedindo para que a emissora investigasse se realment se tratava de um sinal combinado entre os dois.

O plano com Mirella não foi confirmado, mas a produção encontrou provas de que Lucas havia combinado sinais com Lipe Ribeiro e, por isso, decidiu por novamente alterar a forma como o programa Hora do Faro seria exibido aos peões.

A questão é: quantas vezes Mirella e outros peões precisarão quebrar regras em A Fazenda 12 para que a produção tome alguma providência?