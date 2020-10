A Fazenda 12: 4 vezes em que o programa ignorou suas próprias regras

A noite de formação de roça de A Fazenda 12 foi regada a tretas. Uma polêmica envolvendo Biel e Victória também chamou a atenção, o que nos fez pensar em mais vezes em que a produção do reality show ignorou as próprias regras na décima segunda edição. Vem relembrar as principais quebras do regulamento:

Principais quebras do regulamento em A Fazenda 12

1 – Biel falou de poder para Victória e piscou para Mirella

É proibido que o vencedor da Prova de Fogo fale sobre os poderes das chamas verde e vermelha com outro participante antes que o apresentador Marcos Mion permita que os poderes sejam lidos em voz alta. Biel comentou durante um dos intervalos da sétima formação de roça de A Fazenda 12: “exatamente como a gente esperava, isso aí é f***, você vai ver. Pensa bem”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Parte do público do reality show se revoltou e pediu que o poder fosse anulado. Nenhuma punição aconteceu e Marcos Mion se pronunciou durante o programa para explicar a decisão da produção de A Fazenda 12: “tem uma movimentação grande nas redes sociais falando que o Biel talvez tivesse comentado alguma coisa sobre o poder para a Victória. Ele não falou nada especificamente sobre o poder. Ele disse: ‘esse poder é f***, então pensa bem’. Se ele tivesse falado qualquer coisa relacionado ao poder, a gente teria tomado alguma atitude”.

Durante a dinâmica do ‘resta um’, Mirella precisou salvar um participante de A Fazenda 12, a MC ficou entre Biel eTays. O peão sorriu e piscou para a funkeira, o que parte do público do reality considerou ser uma dica do que ainda estava por vir, já que o poder da chama vermelha ainda não tinha sido revelado.

A regra é muito clara. Em várias votações eles pedem pro dono do poder evitar até dar um sorriso ou dar dica de se o poder é bom ou ruim. Biel foi CLARÍSSIMO ao dizer que o poder da Victoria era ótimo. #afazenda12 #RocaAFazenda — Fernando Oliveira (@fefito) October 28, 2020

BIEL PISCOU PRA MIRELLA

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER

CANCELA O PODER #AFazenda12 #RocaAFazenda12#RoçaAFazenda — Epiphany🌻🏳️‍🌈 (@EpiphanySwifit) October 28, 2020

2 – Lidi tocou partes íntimas de Lucas Maciel

Após uma festa no confinamento, bastante alterada por causa do álcool, Lidi Lisboa tocou as partes íntimas de Lucas Maciel, o que é proibido. A atriz foi acusada de assédio por parte do público de A Fazenda 12, que pedia uma punição ou até mesmo expulsão, mas os pedidos dos fãs do reality show rural não foram atendidos.

LIDI PEGA EM PARTES ÍNTIMAS DE SELFIE … SE FOSSE AO CONTRÁRIO #AFazenda12 pic.twitter.com/8xRf7tNyYd — Luan Lopes (@_luanrlopees_) October 17, 2020

3 – Biel empurrou Luiza em festa de A Fazenda 12

Durante a festa #TBT, Biel empurrou Luiza Ambiel durante uma brincadeira na pista de dança. A peoa acabou tropeçando e caindo. O momento revoltou internautas que acusaram o funkeiro de agressão, alguns pediram a expulsão do peão de A Fazenda 12.

Durante o programa do ano passado Mion disse: “segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital. qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes”. A frase do apresentador foi relembrada por internautas que queriam ver Biel fora do reality, mesmo que o empurrão na atriz fosse considerado de brincadeira. No entanto, a produção de A Fazenda 12 não puniu Biel e até chegou a fazer piada com a queda de Luiza, no quadro humorístico de Carioca.

E antes de ser empurrada, Luisa ficou chocada com o fato dele ter empurrado Lucas, mal imaginava que seria a próxima. Coitada. #BielExpulso pic.twitter.com/TXrHHYeyGq — Pathy/Girafa🦒🌓🎪⚡👼 (@NotSantispathy) October 11, 2020

4 – Mirella e Luiza tentaram burlar regras

De acordo com o colunista Leo Dias, durante a gravação do programa Hora do Faro, após a eliminação de Luiza do reality show rural, a produção de A Fazenda 12 descobriu que a ex-peoa e MC Mirella haviam combinado alguns sinais para que a eliminada conseguisse levar informações ao confinamento. A atitude vai contra as regras do programa, porém a MC não foi punida, a produção resolveu apenas não exibir Luiza junto de Rodrigo Faro nas imagens que eram recebidas na sede.