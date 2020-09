Em mais uma comparação entre os realities, Cartolouco tem sido citado nas redes sociais como a versão de A Fazenda 12 do participante do BBB 20, Daniel Lenhardt.

Lucas Cartolouco de “A fazenda 12” é a reencarnação de Daniel do BBB 20? Além de participarem dos maiores realitys da TV brasileira, o público tem apontado algumas semelhanças entre os dois, que vão desde a higiene (ou falta dela) até o comportamento “desligado”. Vem ver as semelhanças:

Daniel e Cartolouco são desligados

Tranquilão, Certolouco é bastante disperso, e às vezes parece viver em um mundo próprio. O que não é diferente do gaúcho Daniel, que tinha fama de “perdido” no BBB.

Para alguns, a personalidade de Cartolouco não é agradável, em discussão com o peão de A Fazenda 12, Jojo Todynho o chamou de “relaxado”: “nunca ficaria com um homem como você, porque você é descansado, relaxado”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mistura de Daniel e Victor Hugo, relaxado e fedorento — airam🗯 (@MEM181201) September 29, 2020

E o @Cartolouco que travou a máquina de soco 😂

E as meninas falando mil vezes que não é de força 😂😂#AFazenda12 #AFazenda2020 pic.twitter.com/UVTOk49jWU — 𝖦𝖺𝖻𝗋𝗂𝖾𝗅 | 🧢 🎪 💥 🍸⚡🎙️ (@ogabrielcomenta) September 29, 2020

A higiene do participante de A Fazenda 12 já foi criticada

Desde a primeira semana de A Fazenda 12, Lucas Cartolouco vem sendo criticado por sua higiene, o jornalista chegou a admitir algumas vezes que estava sem tomar banho há alguns dias. Quando o participante foi para o chuveiro, contou com a ajuda de Luiza Ambiel para cuidar apropriadamente do cabelo e a barba.

Nesta segunda-feira (28), Cartolouco se aproximou dos colegas de confinamento para escovar os dentes antes de dormir. Alguns brincaram: “você vai escovar os dentes? Aleluia”. “Vocês usam fio dental todo dia? Nunca usei aqui. Caraca, sou muito porco mesmo”, brincou o peão.

Durante a vigésima edição do Big Brother Brasil, Daniel também foi alvo de comentários sobre higiene. O ex-bbb não tinha muito cuidado com os itens que eram compartilhados com outros brothers e chegou a pegar uma barata nas mãos poucos minutos depois que Tiago Leifert pediu para redobrarem os cuidados com higiene na casa, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Peões reclamam que CartoLouco está há 3 dias sem tomar banho #AFazenda12 pic.twitter.com/f04P4xx9wr — MattyBala (@MattyBala) September 21, 2020

to vendo a hora da vigilância sanitária interditar a fazenda por causa do cartolouco — Daniel (@danieltuita) September 27, 2020

O jornalista é protegido pelos colegas de confinamento?

Uma das coisas que irritaram vários participantes do BBB 20, foi a proteção que Daniel recebeu de alguns colegas no reality show, como Marcela, Gizelly, Ivi, entre outros. As amigas do ator diziam que Daniel era “desligado”, mas não fazia nada por mal.

A mesma questão foi levantada sobre Cartolouco em A Fazenda 12. Ao defender algumas atitudes do jornalista no programa, as pessoas estariam “passando pano”?

na moral isso de Jojo chamar cartolouco de descansado e a Luiza vim com "ele é atrapalhado" me lembra muito o Daniel do outro reality show lá — melhor professora segundo meus alunos (@berdine95) September 29, 2020

Cartolouco será o rei das punições em A Fazenda 12?

Daniel foi o participante com mais punições no BBB 20, os descuidos do gaúcho causaram muitos momentos tensos entre os confinados. Será que Cartolouco seguirá pelo mesmo caminho? Biel e o jornalista foram responsáveis pela primeira punição de A Fazenda 12. Moradores da baia, a dupla usou o chuveiro da sede, o que é proibido. Entenda como funciona a baia.

Em outro momento, Cartolouco provocou mais uma punição quando se trocou no reservado, o que também é contra as regras do programa.

essa punição pro cartolouco é a mesma coisa que nada pois não toma banho e nem escova os dentes, cade mirella pra chamar ele de bafudo — carolzinhaᶠ 🍫 (@sterellxs) September 26, 2020

24 horas sem água. Essa é a punição pela ingestão de álcool em gel. Ouvi dizer que Cartolouco comemorou. — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) September 26, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=8FxHNYNy8ZU