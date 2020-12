A Fazenda 12: 4º lugar será anunciado logo no começo do programa

Hoje, quinta-feira (17), dia da grande final de A Fazenda 12, descobriremos quem leva o grande prêmio de 1,5 milhão para casa, quem leva um carro novinho (2º lugar), e quem ocupará o terceiro e quarto lugar. Jojo Todynho, Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays estão disputando pela vitória. Marcos Mion já adiantou alguns detalhes da final, e anunciou na noite de ontem, quarta-feira (16), que o quarto lugar será anunciado na primeira parte do programa desta noite.

Quarto lugar será anunciado no início da final de A Fazenda 12

Nos últimos minutos do programa ao vivo de quarta-feira (16), Marcos Mion falou de hoje, quinta (17) e como será a dinâmica da noite. “Amanhã é nossa grande final ao vivo, a votação segue aberta. Só para lembrar, logo na primeira parte da grande final, a gente já vai anunciar o quarto colocado. Depois você vai continuar votando até a gente definir o grande vencedor de A Fazenda 12“, informou o apresentador.

Quem são os finalistas de A Fazenda 12?

Jojo Todynho e Biel foram os mais votados na décima quinta roça da edição e se tornaram os primeiros finalistas da temporada. Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foram os sortudos da décima sexta roça da edição. Sendo os mais votados da berlinda, a dupla pôde acompanhar Jojo e Biel na final do realiy show rural.

Como votar?

Para votar no seu participante favorito ganhar A Fazenda 12, é necessário acessar o portal do R7 (https://www.r7.com/). Em seguida vá até a aba “A Fazenda“ na parte superior do site e selecione a foto da pessoa que você quer como campeão da temporada. Clique em ‘vote’ , confirme o voto e repita o processo quantas vezes quiser, não há nenhum tipo de limite. É importante esperar pela mensagem ‘voto computado com sucesso’ para ter certeza que seus votos foram validados.

