A Fazenda 12: 5 situações que mudaram rumo do reality

Será que as coisas estariam diferentes em A Fazenda 12 se certos momentos não tivessem ocorrido? Será que estaríamos vendo mais ‘fogo no feno’ dos participantes? Confira a lista do Jornal DCI sobre o que mudou o rumo do jogo no reality show rural:

1 – Carro de som nos arredores de A Fazenda 12

Na última semana do mês de outubro, fãs de MC Mirella e Stéfani Bays enviaram um carro de som com uma mensagem. O veículo circulou pelos arredores do confinamento e os peões de A Fazenda 12 ouviram o recado, que dizia: “Mirella se afaste do Biel e Juliano, confie apenas na Stefáni. Estamos com vocês”.

O apresentador de A Fazenda 12, Marcos Mion, lamentou a interferência no jogo e escreveu no Twitter: “que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas pra fazer um jogo de confinamento com alto teor de entretenimento e desrespeitam isso. É uma pena”.

A decisão de enviar o carro de som afetou o jogo de Mirella, que estava sendo agressiva com seus desafetos na casa e rendia momentos no reality show rural.

morta que mandaram um carro de som na fazenda pedindo pra mirella se afastar do biel pic.twitter.com/ESL4juWmpg — luscas (@luscas) October 27, 2020

Que pena esse carro de som. As pessoas se emocionam com o jogo e não levam em conta o trabalho de meses de centenas de pessoas pra fazer um jogo de confinamento com alto teor de entretenimento e desrespeitam isso. É uma pena. — Marcos Mion (@marcosmion) October 27, 2020

2 – Eliminação de Victória de A Fazenda 12

A eliminação de Victória Villarim, que deixou A Fazenda 12 na última quinta-feira (29), foi o que terminou de modificar o comportamento de MC Mirella na casa. As peoas estavam bem próximas no confinamento e faziam parte do grupo de Biel e Juliano. Quando a modelo foi eliminada, Mirella se afastou dos peões e se reconciliou com os demais participantes durante a festa ‘memes’, no sábado (31).

🔴A FAZENDA AO VIVO🔴 TAYS TAMBÉM É SALVA DA ROÇA E VICTÓRIA É ELIMINADA DA NOITE #AFazanda12 #afazendo12 #AFazenda12 pic.twitter.com/lpau7dyocf — AFAZENDA12 VIDEOS2020 (@oultvfamosos) October 30, 2020

3 – Informação de Mion sobre recorde de votos

Quando Tays e Lipe voltaram da sétima roça de A Fazenda 12, eles compartilharam com os colegas de confinamento que haviam quebrado um recorde de votos, já que a votação tinha durado menos que uma hora, segundo Marcos Mion. O apresentador disse que a berlinda passou dos 400 milhões.

Tays e Biel tiveram diversos altos e baixos no reality show, a baiana chegou a dizer que não queria mais saber do funkeiro, mas depois voltou atrás e acabou reatando o romance. O casal já tinha se acertado quando a peoa estava na roça, mas será que esta informação não influenciou o relacionamento que desde então não tem mais “baixos”? Biel e Tays até selaram o affair indo para debaixo do edredom.

Movimentos estranhos no Edredon da Tays e Biel, mas a câmera cortou rápido #aFazenda12 #festaAFazenda pic.twitter.com/5IoQs0MTTA — Dila Fazendeira (@dicasdadila) October 24, 2020

No quarto, Tays conta da primeira noite que dormiu na mesma cama que Biel 👀 "As coisas aqui são intensas", diz a cantora 😬 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/7wjFuct1AK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

4 – Saída de Luiza

A eliminação de Luiza deu uma esfriada em A Fazenda 12. Conhecida por gerar confusão onde passa, a agora ex-peoa disse tchau ao confinamento na roça que disputou contra Mateus Carrieri e MC Mirella. Como será que estaria a casa se Luiza tivesse continuado no jogo? A atriz vinha desestabilizando Raissa em brigas e alfinetadas, além de criticar duramente Jojo Todynho.

A eliminação de Luiza gerou uma grande comemoração em A Fazenda 12 entre os confinados.

5 – Infração de Biel

Biel cometeu uma infração durante a sétima formação de roça de A Fazenda 12, o que modificou o rumo da berlinda da semana. Como o peão conversou com Victória sobre o poder da chama vermelha antes de ser lido em voz alta, o que é proibido no reality show rural, o poder da chama foi anulado, fazendo assim com que a formação da roça mudasse. Raissa, que estava na berlinda por conta do poder, acabou escapando da roça e Tays foi parar em seu lugar, pois não foi salva por ninguém na dinâmica do ‘resta um’.

Se Raissa estivesse na Prova do Fazendeiro ou na berlinda na noite de eliminação, as coisas poderiam ser diferentes? É impossível saber. Mas além da eliminação de Victória, outra coisa que a anulação do poder da chama ocasionou foi uma segunda Prova do Fazendeiro, em que Lipe ganhou foco e teve seu momento de redenção no reality.