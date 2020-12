A Fazenda 12: 8 motivos que tornaram a edição histórica

Três meses de confinamento depois, a grande final de A Fazenda 12 chegou. Nesta quinta (17), saberemos qual dos peões leva para a casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e o título de campeão da edição histórica do reality.

E que edição, não é mesmo? Hoje o DCI selecionou 8 motivos que tornaram a A Fazenda 12 uma edilão histórica. Confira!

Elenco foi o ponto alto em A Fazenda 12

A escolha do elenco pode transformar o reality em um sucesso ou um fracasso. Participantes sem carisma ou que só comem e dormem são o exato exemplo do que o público NÃO quer ver. E A Fazenda 12 entregou justamente o oposto.

Com nomes de peso e com legiões de fãs aqui fora, como o caso de Jojo Todynho e Mirella, participantes polêmicos e até mesmo odiados, como o cantor Biel, e figuras pouco conhecidas mas que souberam construir seu nome lá dentro, como Raissa Barbosa, podemos dizer que o elenco foi um dos pontos altos dessa edição.

Máquina de memes

E foi justamente esse elenco que nos proporcionou outro fator importantíssimo que contribuiu para o sucesso de A Fazenda 12: os memes. Desde a primeira semana e a cada nova prova do fazendeiro ou noite de formação da roça, a web era tomada por novos memes envolvendo os participantes e até a produção do programa.

Lidi Lisboa e Jojo Todynho foram as campeãs de memes em A Fazenda 12, e graças a elas, muita gente que não acompanhava o reality acabou conhecendo a edição, seja por um vídeo da Lidi dançando ou com uma das frases filosóficas da Jojo.

Recordes de votos em A Fazenda 12

Desde as primeiras eliminações, A Fazenda 12 bateu recorde atrás de recorde em número de votos. Na quinta roça da edição, quando Biel, Tays e Carol Narizinho disputaram a permanência na casa, a votação bateu o maior recorde do programa, com 676 milhões de votos.

Mais tarde, a eliminação de Jakelyne contra Biel e Jojo também bateu recorde em número de votos.

Maior audiência da emissora em 10 anos

Outro recorde batido este ano por A Fazenda 12 foi no quesito audiência. Em diversas ocasiões, o programa ultrapassou a audiência da concorrente Rede Globo, principalmente em noites de eliminação ou formação da roça.

Se analisarmos a audiência geral do programa, A Fazenda 12 teve o maior índice da audiência da Record TV em 10 anos. A audiência conquistada pelo reality interferiu até mesmo em outros programas da grande, como A Hora do Faro, que se reergueu ao trazer para as tardes de domingo a lavação de roupa suja dos eliminados com a casa.

Interação nas redes sociais

Assim como a edição histórica do Big Brother Brasil neste ano, A Fazenda 12 entrou para o ranking de assuntos mais comentados em 2020 no Twitter. Quem é usuário da rede com certeza se deparou com o programa nos trending topics – os assuntos mais falados do momento – por muitas vezes.

Além disso, a produção fez uma escolha certeira ao ter dentre seus parceiros a plataforma Tiktok, que também foi sucesso neste ano. Todas as semanas, além de ações pontuais, o fazendeiro da vez entrava ao vivo na rede social para bater papo com os telespectadores, outra dinâmica inovadora.

Protocolos de segurança

Em um ano marcado pela pandemia da Covid-19, os protocolos de segurança adotados pela produção de A Fazenda 12 também merecem destaque. Diferente do BBB, que começou antes do boom da doença no Brasil, A Fazenda precisou seguir à risca uma série de medidas sanitárias para que os participantes ou a produção não fossem colocados em risco.

A apresentação de Marcos Mion

A Fazenda 12 não foi a primeira edição em que Marcos Mion foi o anfitrião do programa, mas com certeza foi uma das mais marcantes. Os próprios peões reconhecem a importância do apresentador, que fe parte do discurso de despedida de Lidi em sua eliminação.

Nesta quinta, internautas subiram a hashtag OBRIGADO MION, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter pela manhã, e relembraram momentos marcantes do apresentador em A Fazenda 12, como quando se emocionou na noite que contou com o combo prova do fazendeiro + eliminação após um erro da produção.

Erros da produção em A Fazenda 12

Nem só de coisas boas se faz uma edição histórica. Um dos assuntos mais comentados entre o público que acompanhou A Fazenda 12 foram os erros da produção, que vão desde fazer vista grossa para atitudes passíveis de expulsão, até erros durante provas do fazendeiro.

Em mais de uma ocasião a prova precisou ser refeita por erros de contagem da produção, em uma delas inclusive causando mudança nos rumos da roça.