A Fazenda 12: Lipe dá trabalho e peões esquecem brigas; veja resumo da madrugada

Teve reconciliação, sensualização, possível agressão e mais! A madrugada deste sábado (31) foi movimentada em A Fazenda 12. Confira:

O que rolou em A Fazenda 12 no pós-festa?

Primeiro Foi Mirella. A funkeira estava brigada com vários colegas de confinamento, MC Mirella bateu papo com alguns participantes de A Fazenda 12 para resolver os problemas de convivência no reality. “Me arrependo de várias coisas aqui dentro”, disse a funkeira em papo com Jojo. Mirella se desculpou com a dona do hit “Que tiro foi esse?”, que afirmou: “você estava agindo com os seus atos. Você não está sendo influenciada ou manipulada por ninguém, porque querendo ou não, não estou falando que você foi, mas às vezes a gente se pega fazendo coisas que a pessoa falou, que em uma conversa a nossa mente absorveu”. Jojo também propôs uma reunião entre algumas peoas na casa da árvore e as participantes de A Fazenda 12 toparam.

Mirella também se reaproximou de Lipe. O ex-MTV disse que não guarda rancor, mas foi sincero com a peoa de A Fazenda 12, disse que Mirella estava errada na briga que teve com Raissa e afirmou: “aquela semana você estava insuportável”. O papo continuou e Mirella comentou: “fiquei muito feliz que você me ofereceu ajuda nos bichos e conversou comigo ali no closet. Aquilo zerou, porque achei que você não ia mais olhar na minha cara. Se vocês forem votar em mim na terça, estou preparada”.

"Você não está sendo influenciada ou manipulada por ninguém", diz Jojo para Mirella! Veja o papo que as peoas tiveram na #FestaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/O18GKZ2emd — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

jojo marcando reunião na casa da árvore amanhã com mirella, stef e raissa 💀 pic.twitter.com/bK2BVkuGY7 — ma ri. (@acostumadinha) October 31, 2020

Lipe diz para Mirella que ela estava errada em briga com Raissa 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/SA2P1FBmTm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

Eu já me perdi na conversa do Lipe e da Mirella gente 😂 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QJarUjqlM9 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 31, 2020

Mariano sensualizou para Jojo em A Fazenda 12

Os peões de A Fazenda 12 agitaram a pista de dança do reality show rural. Mariano sensualizou para Jojo Todynho enquanto rolava uma canção de Wesley Safadão e Anitta na festa.

o mariano dançando pra jojo a reação da lidi e do lipe kdkdkd eu to rindo muito #AFazenda12 #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/SpcqsFWhs8 — bruna. | 📖: hp⁴ (@lwtgrms) October 31, 2020

Lipe foi acusado de agressão por internautas

Um momento entre Lipe e Lucas na madrugada de A Fazenda 12 fez barulho nas redes sociais. O acontecimento polêmico levou internautas a pedirem a expulsão do participante. O ex-De férias com o ex estava bêbado, ele e Lidi deram trabalho para Lucas, que tentava cuidar da dupla, Lipe então bateu com uma almofada no rosto de Lucas, o que na web foi considerado agressão por muitos.

nossa vei essa almofadada na cara doeu em mim #LipeExpulso pic.twitter.com/bKeX7mSV8o — anti lipe (@vinistupido) October 31, 2020

Vocês viram o que o Lipe fez com o Lucas? Tava bêbado mas foi forte, merece expulsão, foi igual da Hariany com a Paula no BBB.#FestaAFazenda12 #LipeExpulso pic.twitter.com/ZIWqiKdHio — Rê Dias (@RDias40082971) October 31, 2020

Se isso não é agressão virou patifaria #LipeExpulso pic.twitter.com/qPV2MIXoUD — Ossayn (@balburdio) October 31, 2020

Jakelyne e Biel se acertaram

Biel fez as pazes com a fazendeira da semana de A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira. A peoa disse que seu critério de votação será colocar alguém na berlinda que já tenha votado nela. “Aqui só queria mostrar que não sou f**** da p***”, disse o funkeiro.

Durante o papo, a miss contou que Tays pediu que a fazendeira não prejudicasse Biel, seu affair no reality show rural. Lucas então se aproximou da dupla e incentivou um abraço. Enquanto se abraçavam, Biel comentou: “gosto muito de você, de verdade”.