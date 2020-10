A Fazenda 12: além de porta, Raissa revela que já quebrou apartamento

Raissa Barbosa é uma das participantes que mais protagoniza barracos no reality A Fazenda 12. A vice-Miss Bumbum já jogou água em peão, hidratante e até já quebrou uma porta de tanta raiva. Mas, essa não foi a única vez que a peoa liberou o fogo no feno! Em conversa com Jojo Todynho, Mariano e Stéfani Bays, a dona do lampião desta terça-feira (20), revelou que já quebrou um apartamento de tanta raiva que sentiu.

A Fazenda 12: Raissa revela que já quebrou um apartamento

No quarto da sede do reality da Record TV, a vice-Miss Bumbum 2017 Raissa Barbosa disse em conversa com a funkeira Jojo Todynho e a ex-MTV Stéfani, que já quebrou um apartamento em que morava, e que depois precisou sair por causa da tretas com um antigo namorado. Primeiramente, Jojo questionou se a peoa já foi expulsa de algum lugar por quebrar tudo o que vê pela frente. “Mas você nunca foi expulsa de nenhum apartamento? E o síndico nunca falou nada pra você?, disse a funkeira.

Raissa, por sua vez respondeu em A Fazenda 12: “O único apartamento que eu quebrei de raiva, foi um que eu morei e saí logo depois, porque foi muita briga”. Nesse momento, Jojo brincou: “Gente, tu vivia quebrando né.”

Após isso, Raissa confessou: “Fazia tempo que eu não quebrava nada, eu não quebrei nada, só a porta. Antes eu quebrava pratos.” “A louça é normal, mas a parede é a mesma parede daqui. Qualquer chutezinho faz um buraco”, completa a peoa. Logo em seguida, Stéfani, que também estava no local, riu da revelação da peoa.

Raissa quebra porta do reservado após treta com Luiza

Luiza Ambiel e Raissa Barbosa tiveram uma treta em A Fazenda 12. A briga foi tanta que a vice-Miss Bumbum 2017 foi até o reservado para tentar controlar a fúria para não partir pra cima de Luiza. No entanto, com isso, ela acabou quebrando a porta do reservado.

Ao entrar na cabine, a dona do lampião desta semana surtou e começou a chutar a porta até se quebrar. A câmera da cozinha flagrou o momento em que parte da porta se soltou da parede. “Po***, ca*****, eu não aguento”, gritou a famosa.

Lucas Maciel correu para tentar acalmar a colega de confinamento. Logo em seguida, Jojo Todynho se aproximou e pediu para que a concorrente ficasse calma. “Não chuta mais, se acalma”, pediu a intérprete de Que Tiro Foi Esse?. Raissa, no entanto, seguiu chutando a porta. A produção de A Fazenda 12 mudou a câmera logo.

