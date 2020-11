A Fazenda 12: alfinetadas e briga; veja a dinâmica ‘Dança das hashtags’

No domingo, os participantes de A Fazenda 12 realizaram uma dinâmica intitulada “Dança das hashtags”. Quem é assinante do Playplus, plataforma que exibe o reality show rural, conseguiu assistir o jogo no fim de semana, mas quem acompanha o programa na televisão aberta só conferiu a dinâmica na noite de ontem, segunda-feira (2). Veja o resumo que o Jornal DCI fez para você não ficar por fora dos momentos interessantes:

A Fazenda 12 – Quais eram as regras da dinâmica ‘Dança das hashtags’?

A fazendeira desta semana de A Fazenda 12, Jakelyne, leu as regras para os colegas de confinamento. “Hoje vocês vão jogar a Dança das hashtags, cada cadeira representa uma hashtag diferente: #tamo junto, #atitude, #cancelado e #fake”, começou a miss.

A participante de A Fazenda 12 continuou a explicação: “quatro peões vão ocupar essas cadeiras e são vocês quem vão decidir isso. O fazendeiro começa a escolher uma pessoa para uma hashtag positiva e uma negativa. Quem indica deve sempre justificar a escolha. Depois de os dois indicados sentarem nas cadeiras, o fazendeiro chama quem deve ser o próximo peão a indicar. Quando as quatro cadeiras estiverem ocupadas vocês podem trocar quem está ocupando a cadeira”.

“A atividade segue assim até que todos tenham jogado”, concluiu Jakelyne. Antes de dar início à dinâmica, a fazendeira da semana de A Fazenda 12 comentou: “tem que ter uma intriga né”. Começando o jogo, a miss escolheu Tays para a hashtag positiva ‘tamo junto’ e colocou Juliano em ‘fake’. “Acho que você é amigo de todo mundo, está sempre ‘tamo junto’, mas muitas vezes não é assim, pode ter uma controversa”, disparou a peoa.

Stéfani “cancela” Biel

Stéfani Bays escolheu Biel para a hashtag ‘cancelado’. A peoa de A Fazenda 12 justificou a escolha por conta de uma fala do funkeiro na formação de roça da semana passada. “Porque ele é amigo do Juliano e na última votação disse que eles são dois em um”, comentou. Em seguida foi a vez de Mirella, que colocou Lidi Lisboa no lugar de ‘cancelado’, tirando Biel da cadeira.

Jojo rebate escolha de Biel

Biel colocou Juliano em ‘tamo junto’ e escolheu Jojo Todynho para a cadeira de ‘fake’. A dona do hit “Que tiro foi esse?”, não gostou muito da classificação do colega de confinamento e rebateu: “se falar a verdade é ser fake, não sei o que estou fazendo aqui”.

Biel e Lipe discutem durante dinâmica

Quando chegou a vez de Lipe, o ex-MTV escolheu o amigo Lucas Maciel para a #atitude e colocou Biel em #fake. “Em fake vou botar pelo meu discurso da semana passada, que eu já falei para o Biel que ele tem umas atitudes que não sei se são pensadas ou não, mas é o estilo de jogo dele. Já falei que temos estilos de jogos diferentes”, justificou o peão de A Fazenda 12.

Biel discordou do comentário: “tem jogo aqui não mano, para de falar isso. Estou na minha faz tempo”. “Tá no lugar errado heim”, alfinetou o ex-De férias com o ex. Enquanto Biel ia até o banquinho de ‘fake’, o carioca completou: “então está no fake, no lugar da Jojo, porque ela não é fake não, ela fala”. “Sou eu que sou cria de reality né”, rebateu Biel, que começou a ironizar: “tenho uma vida lá fora, estou no lugar errado”.

Mateus x Lidi – A nova rivalidade de A Fazenda 12

Mateus Carrieri escolheu colocar Lidi Lisboa em ‘cancelada’. O ator justificou usando a escolha de Lidi em puxar o peão de A Fazenda 12 para a baia após perder a Prova de Fogo da semana. O que deixou o participante descontente e acabou gerando uma nova rivalidade no reality show rural.

Quarteto ganhou jantar em A Fazenda 12

A dinâmica terminou com: Lidi na cadeira de #tamojunto, Lipe em #atitude, Lucas em #cancelado e Jojo no banquinho de #fake. O quarteto ganhou um jantar italiano.

