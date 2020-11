A Fazenda 12: alfinetadas, meme e fogo no feno; veja como foi a formação de roça

Mais uma formação de roça para a conta de A Fazenda 12. A nona berlinda foi decidida ontem, terça-feira (10) e colocou Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Lucas Maciel e Jakelyne Oliveira em perigo. Além da votação, também teve muita lavação de roupa suja, alfinetadas, participante virando meme, reviravolta e fogo no feno! Confira o resumo do Jornal DCI para não ficar por fora de nada.

A Fazenda 12 – Biel coloca Jojo na roça e peoa vira meme

Fazendeiro da semana em A Fazenda 12, Biel indicou Jojo como a primeira roceira da noite. “Por ela também ter vindo do funk, criei uma expectativa. E esse ódio gratuito, esse comportamento dela para comigo acabou me remetendo a um certo tipo de preconceito que vivi no começo da minha carreira. Pelo meu estereótipo, por ter vindo de onde eu vim. Falou que jamais me convidaria para um churrasco na casa dela. Queria ver se fosse da minha parte esse comportamento, se passariam a mão na minha cabeça”, comentou o peão.

Enquanto Biel justificava seu voto, a dona do hit “Que tiro foi esse?” ficou revirando os olhos, o que acabou gerando uma chuva de memes nas redes sociais. O apresentador Marcos Mion, que viu as reações de Jojo, perguntou se a peoa de A Fazenda 12 estava indignada com a indicação à roça. “Indignada não, aceitei o voto do injustiçado, tudo bem, já esperava, não é surpresa”, alfinetou.

Jakelyne debocha de Lucas em A Fazenda 12

Durante a justificativa do voto de Lucas Maciel, o peão de A Fazenda 12 elogiou o jogo de Jakelyne, disse que acreditava que a miss era uma boa jogadora e acabou recebendo o deboche da modelo. “Bateu e assoprou com um elogio, entendi”, disse a participante.

“Só fiz o que você fez com o JP na segunda semana”, rebateu o apresentador da MTV. “Ah sim, verdade. Que bom que ele saiu né, mas se eu voltar neném”, comentou a peoa de A Fazenda 12.

Mateus é mais votado e puxa Lucas

Mateus Carrieri foi o maior alvo da noite, o peão recebeu 5 votos e foi o mais votado da sede. O ator sentou no segundo banquinho de roceiro da berlinda e puxou Lucas Maciel, que estava na baia, para se tornar o terceiro roceiro da nona roça de A Fazenda 12.

Lucas decide quarto roceiro com poder de chama

A nona formação de roça de A Fazenda 12 não teve a famosa dinâmica do ‘resta um’. O quarto roceiro foi decidido pelo poder da chama vermelha, que estava nas mãos de Lucas. A chama possibilitou que o ex-Pânico desse R$ 10 mil para um colega de confinamento e escolhesse quem sentaria no quarto banquinho de roceiro. O participante deu o dinheiro para Lidi Lisboa e colocou Jakelyne na berlinda.

Como quarta roceira, a miss teve o direito de vetar alguém da Prova do Fazendeiro desta semana de A Fazenda 12, a peoa escolheu tirar Lucas da disputa.

Biel teve poder extra que modificou 9ª roça de A Fazenda 12

Por ter vencido uma prova patrocinada na última segunda-feira (9), Biel teve dois poderes na roça da semana de A Fazenda 12. O primeiro foi seu voto de fazendeiro e o segundo foi o prêmio da prova: o poder de trocar o segundo ou terceiro roceiro por qualquer outro participante. O peão salvou Mateus e colocou Raissa Barbosa no lugar.

