A Fazenda 12: apesar de affair com Tays, Biel diz que sonha reatar com ex

Biel conversou com Luiza sobre uma de suas polêmicas fora de A Fazenda 12, o casamento com Duda Castro. O cantor até disse que sonha em voltar com a modelo.

Durante o dia de domingo, Biel e Luiza Ambiel tiveram um longo papo em A Fazenda 12. A dupla conversou sobre o comportamento de Raissa, momento em que o cantor explicou sua visão sobre seus desentendimentos com o a modelo no confinamento, e também sobre o relacionamento do funkeiro com a modelo Duda Castro.

O que Biel falou sobre a ex?

“Fiquei com medo dela jogar a garrafa”, contou Biel sobre a primeira briga com Raissa em A Fazenda 12. O cantor então completou: “ninguém liga o que aconteceu comigo 3 anos atrás, minha namorada jogou um copo na minha cara”.

“Essa cicatriz é disso?”, questionou a atriz. O peão disse que sim e continuou: “aqui todo mundo fala: ‘tem que entender o passado e tal’. Mas quem entende o meu passado?”. A peoa comentou que o momento em que Raissa jogou água no peão pode ter funcionado como algum tipo de gatilho para o funkeiro, que explicou: “sempre que alguém me ataca, eu saio, porque eu acordava com a minha ex me atacando”.

“Isso é relacionamento abusivo”, afirmou Luiza. “Exato, foi tóxico demais. Só que eu amo até hoje. Sonho, tenho esperança em voltar. Quando penso em reconstruir família, eu penso que ela melhore, para que a gente ainda possa se entender um dia. Ninguém sabe, sou casado com ela ainda, a gente se casou e não divorciou até hoje, porque a gente se gosta muito e não consegue se divorciar”, revelou Biel.

“Então por mais que a gente viva em pé de guerra, é porque a gente não consegue viver em paz”, completou o peão de A Fazenda 12.

Entenda o que aconteceu entre Biel e Duda

Enquanto morava nos Estados Unidos, o funkeiro se envolveu em uma de suas polêmicas mais recentes. O cantor foi acusado de agredir Duda Castro, que publicou fotos de hematomas e disse que além de sofrer agressões de Biel, também foi atacada pela irmã do atual peão de A Fazenda 12. Biel também publicou uma imagem com o rosto machucado.

Biel tem affair em A Fazenda 12

Biel e Tays Reis têm um affair no reality show rural. O primeiro beijo do casal aconteceu na festa “Shippados” e desde então eles vem trocando carícias, conversas e beijos. Apesar de terem se desentendido após a terceira formação de roça de A Fazenda 12, os dois já se acertaram.

Durante o papo que teve com Biel sobre o sonho do cantor em voltar com a ex, Luiza Ambiel questionou: “peraí Biel, e a Tays? Você já conversou com ela sobre isso?” “Não, mas isso é muito…”, respondeu o cantor. “Tem que conversar”, afirmou a atriz. “A gente vai entrar nisso se a coisa ficar séria. Ela fala para mim: ‘não se apaixone’. E eu falo: ‘Tays, não tem esse risco.’ E é gostoso demais trocar carinho, é essencial em uma coisa igual essa que a gente está vivendo”, comentou o peão.