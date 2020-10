A Fazenda 12: após atacar Lidi, Narizinho diz que racismo reverso não existe

A 5ª eliminada de A Fazenda 12, Carol Narizinho, usou sua conta no Twitter para comentar a formação da 7ª roça na noite de quarta-feira (27) e publicou que era discriminada por Lidi dentro da casa. Em entrevista ao colunista Leo Dias, entretanto, afirmou que racismo reverso não existe.

Ao ser questionada no Twitter, a ex-panicat rebateu dizendo que nem todo preconceito é racial.

Preconceito não significa racismo!

Preconceito não existe apenas racial! — Carol Narizinho 👃🏻 (@CarolNarizinho) October 28, 2020

A Fazenda 12: o que Narizinho disse sobre Lidi?

Nos Tweets publicados em sua conta, Narizinho rebate o comentário da atriz sobre serem de linhagens diferentes, feito enquanto ainda estava na casa.

“Eu gostaria de saber o que a Lidi quis dizer quando afirmou que nós éramos de ‘linhagens diferentes’. Preconceito será?”, escreveu. Os Tweets foram apagados.

Os fãs de A Fazenda na rede, entretanto não deixaram barato e questionaram Carol sobre o que ela quis dizer. Muitos citaram racismo reverso, ao que ela se defendeu dizendo que nem todo preconceito está ligado a questões raciais.

Mais tarde, a modelo voltou ao Twitter para dizer que não daria mais sua opinião sobre nenhum assunto. E quem acompanha o programa, é claro, voltou a cutuca-la.

UFA, OBRIGADA, NÃO SABE O FAVOR QUE VAI NOS FAZER 😍😍😍😍😍🙏🏻 — agatha (@agathagouveaa) October 28, 2020

Narizinho se esclareceu em entrevista

À coluna de Leo Dias, a ex-panicat esclareceu o teor de seus tweets e disse ter sido mal interpretada pelo público de A Fazenda 12 e se posicionou a respeito do termo racismo reverso.

“Essa coisa de racismo reverso não existe, eu falei de preconceito. O preconceito não se define sobre o racismo, apenas. Até porque a Lidi tinha o mesmo tipo de preconceito com a Jojo Todynho no início do programa”, pontuou.

Na entrevista a modelo ainda foi confrontada sobre não ter resolvido seus problemas com Lidi Lisboa enquanto ainda estava dentro do reality. Para Narizinho, seu erro foi não ter sido incisiva o suficiente em A Fazenda 12 e ter deixado algumas situações de lado. Ela disse se arrepender.

“Me arrependo de não ter questionado ela lá dentro sobre o que seriam essas ‘linhas diferentes’. Eu entendo que ela tenha dito isso se referindo à nossas profissões. Mas, na verdade, o que a Lidi não sabe é que eu também sou atriz”, disse.

Para Narizinho, as palavras de Lidi tiveram a intenção de desmerecer seu trabalho. Ela encerrou a entrevista levantando a bandeira da união entre as mulheres.

“Acho desnecessária essa disputa de egos entre as mulheres. Cada uma tem os seus defeitos e suas qualidades. Nós devemos respeitar mais umas às outras”, finalizou.