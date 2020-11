A Fazenda 12: após carro de som e helicóptero, drone é visto por peões

Mais uma vez, os peões de “A Fazenda 12″ receberam uma visita inusitada. Neste sábado (14), os participantes levaram um susto depois que um drone surgiu sobrevoando a sede do reality, na cidade de Itapecerica da Serra, a 38 quilômetros da Grande São Paulo.

Mateus Carrieri estava na academia quando viu o drone em a fazenda 12, que em seguida avisou os colegas de confinamento. Stéfani Bays, que também estava na área externa, viu o objeto. Os dois chegaram a acenar para o drone, mas o Playplus então cortou a cena e deixou a exibição das das ovelhas de A Fazenda 12.

Carro de som e helicóptero

Não é a primeira vez que isso acontece – nem mesmo com drone. No dia 4 de novembro, o objeto também fez uma visita em “A Fazenda 12”. Jakelyne Oliveira andava pela área externa da casa durante a realização das tarefas diárias quando comentou: “lá vem o drone”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vale lembrar que no mês passado os peões receberam um carro de som, enviado pelos fãs de Mirella. A mensagem alertava a MC sobre a amizade com Biel. Dali em diante, o posicionamento da cantora na casa mudou.

Recentemente, no dia 11, um helicóptero fez voo baixo na sede do programaNo momento da passagem da aeronave, apenas MC Mirella e Raissa Barbosa estavam na área externa dos animais, pegando água no poço.

Helicóptero invade o reality e peões se desesperam

@afazendarecord @SigaPlayPlus só foi o Mateus, Mariano e Stefani falar com o Drone, a imagem foi cortada para a área dos bichos. Queria ver essa Fazenda produzida na @RedeGlobo , aos cuidados do Boninho. #AFazenda12 pic.twitter.com/r4hg5wjBKN — Du Ferrera 🇧🇷✊ (@Dudools) November 14, 2020

de boas aqui assistindo a fazenda aí surgiu um drone no céu e a câmera do nada mudou p os bichos ODIOOOOOOOOI — brunonah (@brunonaleite) November 14, 2020

Você também vai gostar de ler sobre A Fazenda 12

Festa de chororô de Lidi e web apelida ‘viúva de Lucas’

Lucas diz que já gostava de Raissa antes do reality

3 vezes que Mirella tentou receber informações externas

Stéfani revela detalhes do ‘De Férias com o Ex’

Após polêmica com prova, Record mantém resultado

Jojo já planeja pós reality: ‘garoto de programa em motel’