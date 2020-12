Jojo Todynho desabafou com a participante Stéfani Bays nesta terça-feira (15) em A Fazenda 12. Após trocar farpas com o apresentador Marcos Mion na madrugada, a funkeira mostrou estar arrependida e até revelou que pretende se desculpar após o fogo no feno, causado pela dinâmica ‘lavação de roupa suja’.

Reta final tem lavação de roupa suja e Jojo bate boca até com Mion

O que Jojo disse à Mion em A Fazenda 12?

Na madrugada desta terça, a produção reuniu todos os 20 participantes para uma dinâmica chamada: ‘lavandeira’. Em outras palavras, eles fizeram uma verdadeira lavação de roupa suja na sede do reality em Itapecerica da Serra e muitos participantes não esconderam o estresse e desgaste, que acabou sobrando até para o apresentador.

Mais tarde, na área interna da sede, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, reclamou do episódio e lamentou a troca de farpas que teve com Marco Mion, no calor do momento. Tudo porque a peoa não quis ‘resolver ‘ os conflitos que teve com outros participantes do jogo. “Caram que dinâmica ridícula. Eu vou pedir perdão pro Mion depois. Mas acho que ele também entende, cara. Eu tinha acabado de voltar de uma roça”, disse Jojo, deixando claro que o estresse do confinamento falou mais alto na hora.

Na mesma hora, a maquiadora e ex-MTV Stéfani Bays concordou com o ponto de vista de Jojo, que completou dizendo: “Mas ele é menos pior que a gente, Teté. Ele tá lá fora, com todas as informações, tá com tudo. A gente não tem notícias, não sabe de nada”. A dinâmica com todos os participantes da temporada, pegou os confinados da sede de surpresa. A funkeira havia passado pelo programa de eliminação ao vivo, ao lado de Biel, que ao final revelou Lidi Lisboa como a 15ª eliminada de A Fazenda 12.

“Depois eu vou pedir perdão para o Mion, mas eu acho que ele entende, eu tinha acabado de voltar de uma roça!” 🤍 pic.twitter.com/XdMUkvHUaL — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) December 15, 2020

Sobre a dinâmica com todos os participantes

Ao dar início a dinâmica, Mion brincou: “a produção me chamou para mostrar que vocês deixaram muita roupa suja aqui em Itapecerica, a gente resolveu separar umas peças para lavar tudo hoje. Assim fica tudo resolvido para a grande final”. Durante a dinâmica ‘Lavadeira’, foi exibido no telão diversos trechos do confinamento, conversas e brigas que rolaram ao longo da temporada.

Uma das perguntas, o mediador [Marcos Mion], quis saber a opinião de Mateus Carrieri em relação às amizades e relacionamento construídos no programa. O ator falou sobre amizade com Biel e também algumas amizades que depois viraram decepções. Após a resposta do ex-peão, Mion então partiu para Jojo Todynho. “Não posso deixar de perguntar para você, Jojo, o que você acha disso?”, perguntou Mion. “Sobre o que?”, perguntou a funkeira. “De toda a história que o Mateus contou sobre o Biel”, respondeu o apresentador, que recebeu uma resposta curta de início. “Ótimo”, disse Jojo em A Fazenda 12.

De repente todos acharam graça da curta resposta da funkeira, que ao ver a cena resolveu ser mais longa no desabafo. “Mion vou falar na boa, estou estressada, cansada, não estou com paciência, hoje não vou bater boca com ninguém. Se o intuito do jogo é esse, pode ser, estou na minha, não estou aguentando mais. Só tenho isso para falar. Lá fora vou resolver minha vida, hoje não vou resolver nada”, disse Jojo. Em seguida, Mion explica: “O intuito não é bater boca, é a dinâmica do programa, faz parte.”

