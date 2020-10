A Fazenda 12: após desabafos e reclamações, Biel e Tays se reconciliam

Biel e Tays Reis vinham se desentendendo desde a última formação de roça em A Fazenda 12. O casal chegou a desabafar sobre o assunto com alguns colegas de confinamento: Tays se questionou sobre a quantidade de votos que recebeu na formação da berlinda, especulando se sua proximidade com o cantor foi a razão de se tornar alvo, e Biel reclamou sobre atitudes da peoa em papo com Juliano Ceglia e Rodrigo Moraes. Porém os dois conseguiram se acertar.

Como foi a reconciliação entre Tays e Biel em A Fazenda 12?

Durante a quinta-feira (1), dia de eliminação em A Fazenda 12, Jakelyne aconselhou Tays sobre sua relação com o funkeiro. A ex-miss disse que era melhor que a cantora se acertasse com seu affair antes da decisão da roça, pois se Biel fosse o peão eliminado, as coisas entre o casal ficariam mal resolvidas. “Será que ele vai querer ouvir? Ele nem está olhando na minha cara”, respondeu Tays.

“Uma besteira”, comentou Lidi Lisboa. Mariano, que não sabia o motivo da briga do casal, questionou o motivo. “Foi um mal entendido”, explicou Tays. A cantora completou: “mas eu vou ter a humildade, vou chegar nele e falar. Se ele quiser ouvir, beleza, senão, de boa”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais tarde, a baiana conversou com Biel no quarto da sede de A Fazenda 12 e falou com o peão sobre não ter gostado de sua postura durante o momento em que Rodrigo foi pedir votos para o público e o funkeiro subiu no sofá para conversar com a câmera.

“Tudo bem você achar que eu tinha que respeitar a outra competidora [Raissa, que também estava na berlinda] ,mas ao mesmo tempo, o fato de eu querer que meu amigo continue aqui, supera tanto… Entendeu? O cara me dá apoia, conversa comigo. Ela é uma pessoa que já me desrespeitou duas vezes e nunca me pediu desculpa”, justificou Biel.

“Eu sei, estou entendendo. Quando Mariano falou isso, minha mente ampliou”, respondeu a cantora. Em seguida, a peoa completou: “estava com muita coisa para te falar, sobre coisas que o povo fica falando”. “Você tem muita coisa na sua cabeça, mas isso tudo é ataque, povo querendo me tirar do centro, me desestabilizar”, afirmou o funkeiro.

Antes de finalizar o papo, Tays perguntou: “posso confiar em você?”. “Pelo amor de Deus, por favor”, rebateu o peão. “Eu te conheci aqui dentro Gabriel”, justificou a baiana. Os dois então se acertaram e deram um abraço para selar as pazes.

Quem foi o 3º eliminado?

Biel e Raissa Barbosa foram os sortudos da terceira roça de A Fazenda 12. Mais votados que o colega de confinamento Rodrigo Moraes, os dois continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

https://www.youtube.com/watch?v=vxF7rTkT4bE