Na votação da terceira roça do reality A Fazenda 12 deu o que falar. Marcos Mion fez um discurso direciona para a fazendeira Carol Narizinho, porém não foi bem aceito pelos fãs. Com isso, a Record divulgou uma nota de esclarecimento no ao vivo. Vem ver como tudo aconteceu

Na última terça-feira (29) em A Fazenda 12 foi fogo no feno! Logo no início da votação, o apresentador Marcos Mion fez um discurso chamando a atenção de Carol Narizinho, a fazendeira da semana. Primeiramente, ele disse que o dono da função de fazendeiro é colocar ordem e não incentivar punições, ou seja, afirmando que ela não fez uma boa liderança. No entanto, muitos fãs criticaram a fala de Mion, resultando em uma nota de esclarecimento da Record. Vem ver.

Veja o vídeo do discurso de Marcos Mion em A Fazenda 12

Torta de climão! Mion deu uma aulinha básica sobre os compromissos que os próximos Fazendeiros e Fazendeiras devem ter na sede! 🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/uRroWSZkXK — A Fazenda (@afazendarecord) September 30, 2020

A Fazenda 12: Carol Narizinho ficou extremamente chateada

o melhor momento da treta: narizinho jogando shade pro mion pic.twitter.com/NnB0bpMG6T — henrique (@henriqueluis___) September 30, 2020

Na madrugada desta quarta (30), após a formação da roça, Carol Narizinho teve uma crise de choro após a chamada de atenção de Mion em A Fazenda 12. Em conversa com Luiza Ambiel, ela chorou, afirmando que não entendeu suas justificativas por não ter sido uma boa fazendeira. Para consolá-la, Lipe Ribeiro deu um abraço na ex-panicat afirmando que ela foi uma ótima fazendeira e que também não entendeu o motivo de Mion ter agido daquela forma, ainda mais ao vivo.

A Fazenda 12: Internautas criticam Marcos Mion

O massacre nos comentários do insta do Mion. pic.twitter.com/ps9XYvfU5z — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 30, 2020

Marcos Mion se defende

Na manhã desta quarta (30), Marcos Mion postou Tweets em sua defesa, alegando que é e sempre será imparcial em A Fazenda 12. Em sua justificativa, ele fala que não foi um recado específico para Carol, mas, sim, para todos os peões. E que não partiu dele, foi aprovado pela produção do reality. “Como todos que seguem minha carreira sabem, eu não emito opinião pessoal na Fazenda. Não cabe e é errado”, afirmou.

“Eu sei que fãs sofrem e confesso que eu, como telespectador e amigo de todos ali também sofro. O jogo precisa de regras. Minha função é apenas cobrá-las. Não emito opinião pessoal, como esse discurso não foi”, escreveu ele. “Eu adoro ela, assim como adoro todos que estão lá dentro”, completou.

Ainda sendo atacado pelo público, ele voltou a se defender. No entanto, o apresentador continuou a ser atacado pelo público do programa e voltou a se defender: “O texto todo foi encomendado e aprovado pela direção do programa. Não é um recado pessoal, uma opinião minha! A direção quis passar esse recado, pois julgou necessário. Eles são os donos do jogo”, explicou ele.

Nota de esclarecimento da Record

Na manhã desta quarta (30), a coluna do UOL recebeu uma nota enviada pela direção do reality show, explicando o motivo da bronca dada por Mion em Carol Narizinho ao vivo em A Fazenda 12.

Diz a nota:

“A direção do programa ‘A Fazenda’ endossa as palavras do apresentador Marcos Mion sobre as responsabilidades do fazendeiro durante o programa. ‘A Fazenda’ segue criteriosos protocolos de segurança e saúde que estão permitindo a realização de um programa de confinamento mesmo durante a pandemia. Entre as restrições, há um isolamento ainda maior dos peões na área do programa. A zootecnista, o caseiro e a produção não entram no espaço para auxiliar nas tarefas do trato dos animais e das plantas. Mais do que em qualquer outra edição, o fazendeiro deve ser o guardião dos cuidados com os animais e as normas da fazenda.

Como a fazendeira Carol chegou a dizer que as punições estavam liberadas enquanto ela estivesse no comando, dando a entender que os peões poderiam deixar de cumprir obrigações com os cuidados da fazenda e de suas normas de convivência, segurança e saúde, o recado a todos os participantes do programa se tornou necessário.

O que a produção quis foi alertar que a função de fazendeiro traz benefícios no jogo, mas, muito mais do que isso, também obrigações com a segurança, saúde e convivência de todos. E, além disso, o cumprimento rigoroso do cuidado com os animais e do isolamento durante a pandemia.

Alimentos e bebidas disponibilizados nas festas devem ser consumidos fora da casa.

O álcool gel jamais pode ser usado para outra função que não seja o da higiene e limpeza. E os animais têm rotinas e horários que precisam ser seguidos à risca.

A mensagem aos peões era necessária para a segurança de todos e também para que os próximos fazendeiros não incentivem o descumprimento das regras e as consequentes punições.”