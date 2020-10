View this post on Instagram

Comunicado Assessoria de Imprensa Raissa Barbosa (CO Assessoria de Imprensa) @cacauoliver Diante dos fatos que vem ocorrendo na "A Fazenda" envolvendo a participante Raissa Barbosa, no qual os demais participantes de forma abusiva, desproporcional e ilegal afrontam seu estado emocional, moral e sua saúde, cumpre destacar que no momento oportuno serão adotadas as medidas cabíveis, tendo em vista as disposições dos artigos 186, 187 e 927 do codigo civil brasileiro. Em tempos em que tanto se fala sobre saúde mental, pouco se reflete sobre a psicofobia. A psicofobia acontece quando pessoas com transtornos mentais são tratadas com negligência e tidas como “loucas”. Sabemos que a Raissa está em um reality, sendo sujeita a julgamentos e a situações desgastantes como qualquer um, mas nada justifica comentários que desrespeitam não só a ela como pessoa, mas a todos aqueles que sofrem com condições psiquiátricas similares. Foram ditas tantas palavras pesadas na noite de ontem que sequer gostaríamos de réplica-las aqui, mas tudo está sendo visto, ouvido e gravado. Não queremos que a Raissa receba “tratamentos especiais”, mas o respeito e a dignidade que ela merece. Portanto, esse tipo de atitude não pode passar despercebida.