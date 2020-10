A festa com tema ‘Likes’ agitou a noite dos participante do confinamento rural. Com atração da dupla Fernando & Sorocaba, os peões animaram a pista de dança. Mas, o final da festa teve gente quebrando objetos, sendo criticada por assédio e pedindo desculpas. Vem ver como foi o resumo da festa em A Fazenda 12

A festa com tema ‘Likes’ finalmente aconteceu no reality A Fazenda 12. Os participantes curtiram o tema, os figurinos, as músicas e claro, as bebidas e tira gostos também. Mas, a empolgação foi tanta que teve confinado sendo criticado por assédio nas redes sociais, peão quebrando vaso de tanta fúria, além de pedido de desculpas, choro e declaração de amor.

Primeiramente,o evento da noite contou como atração principal a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. Os músicos surgiram em um telão em A Fazenda 12, e através da live show cantou seus principais sucessos musicais como: ‘É Tenso’, ‘Bom rapaz’ e ‘Madri’, além é claro, da música de lançamento ‘Menina de Fivela’.

Lidi aperta partes íntimas de Lucas em A Fazenda 12 e web vê assédio

Lidi Lisboa resolveu extravasar tanto na festa que durante a madrugada deste sábado (17), foi apontada na web por assédio. Tudo começou após a fim da festa ‘Likes’. Bêbada, a atriz apertou as partes íntimas de Lucas Selfie, após pedir um beijo e ele negar. O fato é, que após o episódio gerou discussão entre os internautas que questionaram se a atitude de Lidi foi considerada como assédio.

LIDI PEGA EM PARTES ÍNTIMAS DE SELFIE … SE FOSSE AO CONTRÁRIO #AFazenda12 pic.twitter.com/8xRf7tNyYd — Luan Lopes (@_luanrlopees_) October 17, 2020

Não achei legal a lidi botando a mão no pinto do Lucas, isso é assédio cara, não é só mulher que sofre assédio, homens também… Não quero que ela seja expulsa mas não normalizem isso.. — Ju 🌪️•🍫•🐇 (@Narizincomenta) October 17, 2020

Lucas surta e quebra vaso do programa

O ex-Pânico Lucas Selfie teve um ataque de fúria após a festa do programa da Record. Depois de sofrer assédio de Lidi Lisboa, que pegou em suas partes íntimas sem seu consentimento, o peão foi acusado por Jojo Todynho de de bater a cabeça da atriz de Jezabel na parede enquanto a colocava para dormir. Sem aceitar a crítica da colega, Selfie então se rebelou, e partiu pra discussão com a funkeira. No entanto, ele se exaltou e quebrou um vaso da casa, na frente de Jakelyne e Luiza Ambiel, que se assustou com a cena.

gente, meu deus, a força da jack completamente PLENA segurando o lucas e impedindo ela de se machucar??? sério, que linda, obrigada por isso jack #AFazenda12 pic.twitter.com/frgMXSZchK — nat 💥🐇 (@hstyIesassy) October 17, 2020

Mariano pediu desculpas ao Biel?

Logo no início da festa que rolou até a madrugada de sábado (17) no reality A Fazenda 12, o sertanejo Mariano resolveu chamar Biel de canto para conversar sobre os acontecimentos dos últimos dias no confinamento rural. Apesar de terem protagonizados uma rivalidade com direto a ofensas e tudo mais, o cantor, da dupla com Munhoz, parece ter deixado de lado e está disposta a selar a paz. Na conversa ao pé da orelha, ele chegou a se arrepender e pediu desculpas a Biel, por vetá-lo da prova do fazendeiro.

“Eu nunca tive uma inimizade na minha vida. Aqui a gente tá morando no mesmo lugar, dormindo no mesmo quarto. Não dá pra ficar nesse clima. Foi uma falha, foi um erro. Não me julga por um erro. Eu não sou um garoto perfeição”, disse Mariano, que continuou: “Estou te pedindo desculpas, errei. Se você não quiser perdoar, de boa, mas não dá pra ficar nesse clima. A gente se ofendeu muito.” Biel respondeu: “Mas partiu de você, tu sabe disse. Eu jamais tiraria você dá prova. Eu podia nem voltar, nem voltar com a Tays. Falou pelas minhas costas, não podia me defender. Falou que eu fiquei 3 anos fora me escondendo. Você me ofendeu.”

MC Mirella faz declaração para o ex

Antes mesmo de acabar a festa que agitou os peões em A Fazenda 12, a funkeira MC Mirella, em conversa com Raissa Barbosa, revelou que ainda ama o ex-namorado Dynho Alves. A cantora abriu o coração e desabafou com a colega de confinamento , que ainda desejam reatar o relacionamento um dia. Eu amo ele de verdade. Eu tenho muito medo dele ficar chateado por causa do Gabriel e tudo mais. A única pessoa que amo na vida é o Dynho. Ele sabe, Ra”.

No entanto, vale lembrar que no começo do programa, Mirella disse que Raissa tinha sido amante de Dynho. Na época, ela nem quis comprimenta-lá.

Mirella: "a unica pessoa que eu amo de verdade é o Dynho"#FestaAFazenda pic.twitter.com/tQuIARozNY — junio (@juniocomenta) October 17, 2020

Biel e Tays se beijam após escaparem da roça em A Fazenda 12

Apesar de tudo, o cantor Biel e a ex-Vingadora Tays Reis parecem terem se entendido, após o comentários do funkeiro ter repercutido nas redes sociais, minimizando o romance dos dois. Logo no início da festa, eles se beijaram na pista e não pararam mais. Na última roça que eliminou Carol Narizinho, Luiza lamentou sobre o fato do peão ir para a roça com Tays – pessoa com quem o funkeiro se relaciona dentro da casa. “Foda é ir com a sua mina”, disse Ambiel antes de ser rebatida pelo cantor: “Ela não é minha mina.”

Quem também beijou muito, foi o casal Mariano e Jakelyne Oliveira. O músico tem muito o que comemorar, afinal, ele agora é o novo fazendeiro do programa.