A Fazenda 12: ataque de fúria e xixi no chão; veja como foi o fim de semana dos peões

Xixi no chão do quarto, destruição da cenografia, barracos e outros acontecimentos marcaram o fim de semana do reality show rural, que promete uma semana ainda mais cheia.

O fim de semana de A Fazenda 12 foi caótico. Com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é possível perder alguns detalhes ou momentos, por isso o Jornal DCI fez esse resumo para você não ficar por fora de nada! Confira:

Mariano pede desculpas para Biel

Brigados há dias, Mariano tentou se reconciliar com Biel. O sertanejo chamou o funkeiro para conversar durante a festa ‘Likes’ e comentou: “nunca tive uma inimizade na minha vida. Aqui estamos morando no mesmo lugar, dormindo no mesmo quarto, não dá pra ficar nesse clima. Foi uma falha, um erro”. O fazendeiro da semana de A Fazenda 12 continuou e pediu: “não me julga por um erro, não sou um garoto perfeição”.

Biel continuou ouvindo o colega de confinamento e Mariano concluiu: “estou te pedindo desculpas, errei. Se você não quiser perdoar, de boa, mas não dá pra ficar nesse clima. A gente se ofendeu muito”. “Mas partiu de você, tu sabe disse. Eu jamais tiraria você dá prova. Você falou pelas minhas costas, disse que eu fiquei 3 anos fora me escondendo. Você me ofendeu”, respondeu o peão de A Fazenda 12.

Lidi é acusada de assédio

Bastante alterada por causa das bebidas da festa ‘Likes’, Lidi tocou nas partes íntimas de Lucas Maciel quando retornou à sede de A Fazenda 12. Nas redes sociais o assunto fez barulhos e muitos internautas acusaram a atriz de assediar o ex-Pânico,

LIDI PEGA EM PARTES ÍNTIMAS DE SELFIE … SE FOSSE AO CONTRÁRIO #AFazenda12 pic.twitter.com/8xRf7tNyYd — Luan Lopes (@_luanrlopees_) October 17, 2020

Lucas Maciel perde o controle

Lucas teve ataque de fúria após o fim da festa. O peão colocou Lidi na cama e ficou enfurecido quando, segundo ele, Jojo Todynho o acusou de bater a cabeça de Lidi na parede quando a levou para a cama. “É muita maldade. Vai tomar no c*. Vai se f*****. Eu não tenho essa maldade. Eu estou ajudando e vem me falar que bati a cabeça dela na parede”, reclamou o participante de A Fazenda 12. Em seguida, o apresentador se descontrolou e começou a jogar vasos no chão.

Depois da quebralheira, a direção do programa acabou estabelecendo uma nova regra. Não é permitido quebrar nada da cenografia de A Fazenda 12. Qualquer novo dano a um item no reality show, será punido.

gente, meu deus, a força da jack completamente PLENA segurando o lucas e impedindo ela de se machucar??? sério, que linda, obrigada por isso jack #AFazenda12 pic.twitter.com/frgMXSZchK — nat 💥🐇 (@hstyIesassy) October 17, 2020

Lidi fez xixi no chão do quarto de A Fazenda 12?

Lidi causou uma punição na madrugada de sábado para o domingo. Após a bebedeira, a atriz não se controlou e fez xixi no chão do quarto da sede de A Fazenda 12.

a lidi fez xixi do lado da cama mds pic.twitter.com/ajzvaQfJxr — adri (@drisurtadx) October 17, 2020

Luiza e Jojo terminam amizade

Jojo e Luiza não são mais amigas em A Fazenda 12. As peoas já estavam se estranhando há um tempo, após discutirem durante o reinado da atriz como fazendeira. Além disso, depois que Luiza contou para Biel sobre os comentários de Mariano, Jojo decidiu que não quer mais saber da participante.

“Admiro sua história, o que você passou para chegar até onde chegou. Mas algumas atitudes suas que fui juntando há tempos, me decepcionaram. Vou conversar cordialmente, mas não quero ter contato. Por te admirar e por ter um carinho, você é a última pessoa que quero sair de mim. Para que isso não aconteça, fica o dito pelo não dito e cada um no seu quadrado”, comentou a carioca.

Luiza tentou manter a amizade e argumentou que Jojo estava errada em colocar um ponto final na relação das duas, mas as peoas de A Fazenda 12 não chegaram a um consenso.

Quem venceu a Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12?

Raissa foi a grande vencedora da Prova de Fogo da semana de A Fazenda 12. Com a chama vermelha, a modelo terá o poder de escolher três peões que irão para uma nova votação, um deles ocupará o quartinho banquinho da berlinda. Neste semana, não haverá resta um. Biel, Lucas, Juliano e Mateus estão na baia.

Luiza e Mateus discutiram em ao vivo de A Fazenda 12

Em uma dinâmica ao vivo com Marcos Mion, os participantes de A Fazenda 12 classificaram os colegas de confinamento. Mateus Carrieri revelou que estava decepcionado com o comportamento de Luiza Ambiel, o que acabou gerando um conflito entre os dois.

https://twitter.com/acostumadinha/status/1317874470489567233?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1317874470489567233%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-2020-luiza-e-mateus-brigam-no-ao-vivo-por-fofoca-sobre-biel%2F29863%2F