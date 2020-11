A Fazenda 12: ataques e lavação de roupa suja marcam formação de roça; vem ver

A oitava roça de A Fazenda 12 foi formada na noite de ontem, terça-feira (3). A votação foi marcada por tretas e embates de participantes que não se bicam desde o começo. Confira o que rolou:

Jojo e Biel lavam a roupa suja em A Fazenda 12

Jojo votou em Biel e justificou: “no momento em que eu estava conversando, ele falou que eu não gostava dele por ser branco e eu disse que não, nunca usei minha cor e nem minha história para chegar em lugar nenhum. Nós somos únicos capazes de mudar nossa historia e racismo reverso não existe. Racismo branco nunca será”. A peoa de A Fazenda 12 também disse que não se identificava com o funkeiro, não tinha vontade de “amigar” e que ela não aprovou quando Biel escolheu a cantora para o banquinho de ‘fake’, na dinâmica “Dança das hashtags”, pois considerava que o peão era o ‘fake’ entre eles.

Quando Marcos Mion deu a fala para Biel, o funkeiro rebateu: “primeiramente, palavras totalmente infelizes, não me lembro de ter falado isso”. “Ué tá filmado, se não sabe beber meu amor, bebe mijo”, retrucou Jojo. “Ganhei visibilidade numa vertente musical que vem de onde você sabe que vem. Aqui tentei muito me entender com você”, disse o participante de A Fazenda 12.

“Nada a ver. Não gostei das suas atitudes, então não me identifico com você”, respondeu a peoa de A Fazenda 12, que reforçou que não quer amizade com o paulista. A dupla continuou discutindo até que o apresentador Marcos Mion precisou interromper a briga para dar sequência à votação.

EITA! Jojo explica a tal "tese", briga com Biel e vota no cantor! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sXHPINwcd2 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Biel se incomoda e rebate as falas de Jojo! Olha o climão na #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zwfr9sFPtl — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

BRIGA! Jojo discorda de Biel, fala que não gosta do cantor e não quer amizade com ele! 🔥😶 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/oD5HfAbnqn — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Raissa confronta Biel sobre infração

Raissa Barbosa também votou em Biel e justificou o voto se baseando na anulação do poder da chama vermelha, na semana passada, por causa de uma atitude do peão de A Fazenda 12. “Biel não respeitou as regras, infringiu e acabou colocando a namorada na roça, meu voto é por esse motivo que não foi muito legal”, disse a modelo.

“Engraçado a Raissa falar em infringir regras”, ironizou o funkeiro. “Qual foi a regra que eu infringi Biel?”, desafiou Raissa. Biel não respondeu e a participante disparou: “você fala tanto em lealdade, na hora de ser leal ao jogo você não foi”. “Fui leal à Vic, queria que ela tivesse a chance de fazer a prova do fazendeiro”, justificou o peão de A Fazenda 12. “Você foi leal à Vic, mas ficou manipulando”, disse a acreana.

FOGO NO FENO! Raissa vota em Biel e diz que ele quebrou regras na #RoçaAFazenda passada 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/sVN6EpFhWD — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Stéfani e Juliano trocam farpas

Quando chegou a vez de Stéfani Bays revelar em quem votaria, a maquiadora disse que na verdade queria votar em que já estava na berlinda: Juliano, que foi indicado pela fazendeira desta semana de A Fazenda 12, Jakelyne. “É a pessoa que tive atrito“, explicou a peoa. “Meu voto seria seu também”, comentou Juliano.

“Eu sei, está tudo certo, não precisa debochar tá”, rebateu a ex-De férias com o ex.

Stéfani dá seu voto para Biel e o cantor se torna o segundo peão a sentar no banquinho da #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/kEJY7Zkfbd — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Lucas Maciel usa poder da chama vermelha

Vencedor da Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12, Lucas Maciel escolheu ficar com o poder da chama vermelha, que dava imunidade e o direito ao voto que definiria o terceiro roceiro. O peão colocou Mateus Carrieri na berlinda.

Vocês acharam que o Poder da Chama Vermelha tinha acabado? Além da imunidade, Selfie tira a chance do segundo roceiro puxar alguém da baia e agora é ele que escolhe quem vai para #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/OK7n3vZ5ap — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Lucas escolhe Mateus Carrieri para a #RoçaAFazenda e explica os motivos! Olha só 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IJ3IZxxZG1 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Mateus Carrieri fica chateado e fala sobre como se sente em sentar no banquinho da #RoçaAFazenda! 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/5O7fD07KlB — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Lipe imuniza Lidi

Lucas deu a chama verde para Lipe Ribeiro. O poder permitia que o peão com a chama em mãos ficasse imune à dinâmica do ‘resta um’ e imunizasse outro participante de A Fazenda 12. O carioca escolheu salvar Lidi Lisboa.

Antes de começar a dinâmica do "Resta Um", o Poder da Chama Verde é aberto! Dá só uma olhada 😱 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ZHXtmfmT2B — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

O Poder da Chama Verde tira Lipe e Lidi do "Resta Um". Os peões estão imunes aos votos da #RoçaAFazenda 🤠🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YwLSB9b399 — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Quem está na roça desta semana de A Fazenda 12?

Além de Juliano, indicação da fazendeira e Mateus, indicação de Lucas por conta do poder da chama vermelha, Tays e Biel também caíram na berlinda. O funkeiro foi o mais votado da sede e a baiana não foi salva no ‘resta um’. Raissa foi a última peoa a salvar um participante de A Fazenda 12 na oitava formação de berlinda da temporada e as opções eram Tays e Mariano. A acreana salvou o sertanejo e justificou a escolha por conta de Mariano nunca ter votado nela.

Raissa diz que Mariano nunca votou nela e por este motivo salva o sertanejo! Logo, Tays se torna a quarta roceira 😱 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/eM6OtAqmmv — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Quem não pode escapar da oitava berlinda de A Fazenda 12 (e nem quer)

Juliano foi vetado por Tays e não participará da Prova do Fazendeiro na noite de hoje, quarta-feira (4), por isso já está automaticamente na roça. O peão de A Fazenda 12 revelou que quer ir para a roça pois quer saber se tem força de voltar de uma berlinda. O jornalista esportivo sente saudade dos filhos e acredita que se for salvo pelo público, terá mais motivação para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1323828632096284672