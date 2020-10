A Fazenda 12: barraco, Jojo pelada e xixi; veja o fim de semana dos peões

O fim de semana de A Fazenda 12 foi agitado. Para você não ficar de fora de nenhum detalhe, o Jornal DCI te mostra um compilado de tudo o que rolou com os peões. Confira:

Jojo corre pelada pela sede de A Fazenda 12

Após o término da festa Neon, que agitou a madrugada dos peões de A Fazenda 12, Jojo Todynho protagonizou um momento inusitado na casa. Aparentemente a cantora não se preocupou em estar em um ambiente cheio de câmeras e saiu correndo pelada pela sede. Logo as imagens da peoa sem roupa foram cortadas, mas a breve aparição da peoa nua rendeu na internet.

Eu correndo quando a vacina chegar kkkk — AtvCuckSP (@AtvCuckSP) October 24, 2020

Lucas faz xixi em local proibido

Lucas Maciel estava apertado para usar o banheiro, alcoolizado por causa da festa Neon, o peão de A Fazenda 12 não aguentou segurar e fez xixi na porta do banheiro, que estava sendo usado por Juliano Ceglia.

Minutos depois foi tocado o alarme da produção do programa que avisa quando alguma regra está sendo infringida. Essa não é a primeira vez que o ex-Pânico urina em um local proibido.

Uma punição pós #FestaAFazenda é pouco, não é? Lucas Selfie garantiu outra! Vem ver o motivo 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mLzvurLIZC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Mirella é desmentida por ex-peões de A Fazenda 12 e internautas

Em conversa na manhã de sábado, Mirella disse que não sabia sobre o Transtorno de Personalidade Bordeline de Raissa Barbosa, seu atual desafeto na casa, e com quem brigou repetidas vezes durante esta semana de A Fazenda 12. O perfil oficial da MC chegou a comentar: “aqui a Mi explica o que ela ficou sabendo apenas ontem na festa. Claramente ela sabia que Raissa tomava remédios mas não sabia exatamente para o que era, pois outras pessoas tomam remédios e não fica explícito para a casa”.

No entanto, a funkeira foi desmentida por ex-peões de A Fazenda 12: Carol Narizinho e Lucas Cartolouco, além de alguns fãs do reality show que publicaram vídeos na internet comprovando que os participantes sabiam do transtorno de Raissa. “A gente sabia sim que ela tinha Bordeline, ela contou quando jogou água no Lipe e no Biel na primeira semana”, contou o jornalista esportivo.

Aqui a Mi explica o que ela ficou sabendo apenas ontem na festa. Claramente ela sabia que raissa tomava remédios mas não sabia exatamente para o que era, pois outras pessoas tomam remédios e não fica explícito para a casa. pic.twitter.com/726JEkYMAs — Mirella ⚡️ (@originalmirella) October 24, 2020

Depois de Narizinho, é a vez do Cartolouco afirmar que sabiam SIM do borderline da Raissa #AFazenda12 pic.twitter.com/YM23KvGeQO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 24, 2020

Carol dizendo que a Raíssa contou pra elas que tem síndrome de borderline e mata as fics dos 18% pic.twitter.com/sIyqifOGB8 — thiago. (@euthiagof) October 24, 2020

Eu tô caçando esse vídeo, não achei ainda.

Mas lembro , inclusive Mirella estava na casa da arvore com Luisa e Raissa , foi o dia que elas meditaram não foi? — Bih 🧢👸🏾🔫🐇🍸 (@gabytakaragua) October 24, 2020

Luiza causa em ‘Hora do Faro’

Luiza armou confusões no programa Hora do Faro desta semana. A sexta eliminada de A Fazenda 12 discutiu com a jornalista Fabíola Gadelha durante a gravação do programa, rebateu comentários de Sabrina Sato e até deu uma bronca no apresentador do programa, Rodrigo Faro. E as confusões não pararam por aí, Jakelyne e Mariano chegaram a ameaçar a ex-peoa de processo.

Mariano: "Espero que ela seja mulher e assuma as responsabilidade sobre as acusações que ela fez"

Jake: "Se meus advogados disserem que cabe processo, vou processar"

AAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/x4VYMOePWD — Nay (@Nay_santaana) October 23, 2020

Biel vence Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12

Biel foi o campeão da Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12. O funkeiro disputou contra Mirella, Jakelyne e Lipe. Os três perdedores da prova foram automaticamente para a baia e puxaram Raissa Barbosa.

a prova é muito dificil, socorro pic.twitter.com/BggSwpA9es — ma ri. (@acostumadinha) October 25, 2020

Lidi e Mirella perdem a paciência e armam barraco

Na noite de domingo (25), Lidi e Mirella brigaram feio. Com direito a gritos e xingamentos, as participantes de A Fazenda 12 perderam a linha. Tudo começou porque Mirella causou uma punição na casa, fazendo com que os peões ficassem sem água encanada por 48 horas. “Sua babaca, garota mimada, parabéns, você conseguiu me tirar do sério. Babaca, ardilosa, vai para a p*** que te pariu”, disparou Lidi, que também chamou a colega de confinamento de ‘vaca’.

https://twitter.com/mluhsf/status/1320520636863840262?s=21