A Fazenda 12: Biel ataca Jojo e faz discurso grave sobre racismo reverso

Logo após o programa ao vivo de votação da 8ª roça do reality A Fazenda 12, os participantes Jojo Todynho e Biel protagonizaram um verdadeiro barraco com direito a apontamentos sérios no jogo. Mas, não parou por ai. Após o apresentador Marcos Mion anunciar o fim do programa, o público do Playplus 24 horas assistiu de camarote a continuação da discussão entre os dois.

Não é de hoje que os protagonistas Biel e Jojo Todynho debatem suas rivalidades em cena. Essa em especial, começou logo após a funkeira votar no cantor durante a roça ao vivo. Como justificativa, a dona do hot ‘Que Tiro Foi Esse?’, resgatou uma fala séria de Biel durante uma festa. Segundo ela, ele disse que Jojo ‘não gostava dele por ele ser branco’. No momento ela rebateu a fala do colega. “Eu falei que ‘não’. Nunca usei minha cor, nem minha história pra chegar em lugar nenhum. Nós somos únicos capazes de mudar a nossa história e racismo reverso não existe, o tipo de racismo branco nunca será. Eu falei pra ele que eu não me identifico. E quando ele me deu o banquinho fake, ele poderia até me cancelar, mas que uma coisa que eu não sou é fake”, disse Jojo.

‘Racismo não é só do branco pro negro Jojo’ – diz Biel em A Fazenda 12

Logo após toda a discussão no protagonizado durante o programa ao vivo de A Fazenda 12, os participantes voltaram para a sede. No entanto, o debate continue entre Biel e Jojo Todynho. Parecia um debate político para saber quem estava certo na história. Biel começou, dizendo: “Que eu gosto do jeito que você me trata? Me faz pensar o que?”. Foi então, que nesse momento ele disparou uma fala grave rebatendo a questão do racismo: “Racismo não é só do branco pro negro Jojo”.

Sem muita vontade de discutir e demonstrando estar sem paciência, a funkeira disse: “Tá bom Gabriel. Você precisa estudar, porque você não sabe das coisas então”. Biel disse em A Fazenda 12: “Eu preciso estudar o porquê você faz o que você faz. Você é um ser a ser estudado”. Ele continua: “Agora, racista, isso é muito forte”. Jojo rebate: “Eu te chamei de racista? Eu apenas falei, que racismo…”. Bil interrompeu dizendo: “Se eu te trato como você me trata, eu tenho certeza que a sua indignação iria puxar essa pergunta também.”

Ao final Biel diz: “Só quero deixar claro, que prática racista, pelo amor de Deus. Inclusive é pra isso que eu vim pra cá”. Mas não acabou por aí, Jojo é claro, soltou o verbo e disse: ‘Quem falou de prática racista? Eu só falei que eu não gostei da forma que você se impôs de dizer que ‘ah você não gosta de mim porque eu sou branco’, e eu falei lá na votação, que racismo reverso não existe. É a mesma coisa que eu chegar pra você e te perguntar: ‘oh Gabriel, você não fala comigo, me trata mal por que? por eu ser preta?”.

eu achava que não tinha como piorar e biel vem e diz que racismo não é só do branco para o negro pic.twitter.com/Q8IOgqCErY — cris dias (@crisayonara) November 4, 2020

Biel diz que Jojo e ele levantam a mesma bandeira

Ainda durante a discussão no ao vivo, o cantor de funk Biel, apontou que ele e Jojo deveriam sim, se identificar. Uma da justificativa utilizada, foi que os dois levantam a mesma bandeira do funk. “Palavras totalmente infelizes, não me lembro de ter falado isso. Eu sou um rapaz que vim do funk, eu ganhei visibilidade em um vertente musical que vêm de onde você sabe que vêm. Aqui, tentei muito, muito me entender com você, sabe disso. Ei fiz coisas e falei coisas, me humilhei, baixando a guarda pra tentar me entender com você”, aponta Biel em A Fazenda 12.

Biel se incomoda e rebate as falas de Jojo! Olha o climão na #RoçaAFazenda 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zwfr9sFPtl — A Fazenda (@afazendarecord) November 4, 2020

Jojo diz que não quer amizade do cantor fora do jogo

Em meio a tantas tretas, discussões, apontamentos e palavreados inadequados em um programa ao vivo, Jojo Todynho deixou claro que não tem interesse em uma amizade com o cantor Biel. No jogo e muito menos fora do reality A Fazenda 12.