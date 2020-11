A Fazenda 12: Biel cogita indicação em Mariano ou Jake

Durante conversa no quarto da sede nesta segunda-feira (9), o fazendeiro da semana Biel deu a entender que Jakelyne ou Mariano seriam seus alvos para a formação da roça nesta terça (10) em A Fazenda 12.

A Fazenda 12: Selfie acredita que irá para a roça

Jogando em cima do muro durante os dois meses de A Fazenda 12 no ar, inclusive sem ter sido indicado para nenhuma roça até então, Lucas Selfie acredita que será indicado à roça e vetado da prova do fazendeiro – assunto que deu origem à conversa com Biel.

“Eu já to pensando na minha justificativa de 30 segundos pra ficar. Se eu for pra roça é certeza que sou vetado [da prova do fazendeiro]”, disse.

Ele complementou apontando quem, em sua opinião, seria capaz de salvá-lo: “As únicas pessoas que não me vetariam de uma prova é quem tá aqui”, disse se referindo a Biel, Mirella, Lidi, Raissa e Stéfani, que estavam no quarto. “Talvez a Tays não”, concluiu.

Biel dá pistas de que indicará Mariano ou Jake

Ainda debatendo sobre o assunto, o fazendeiro Biel deixou escapar alguns nomes que acredita que estarão na formação da próxima roça em A Fazenda 12, o que leva a crer que o peão pode indicar Mariano ou Jake.

“Mas dependendo de quem tiver também… bota lá na roça você, Jake, Mariano e ela [Tays] no resta um. Aí ela veta você. É f*** porque ela tem ido por todo resta um”, disparou Biel, indicando suas possibilidades.

Para Lidi, peões estão tentando salvar Tays da roça

Tays foi a quarta roceira a integrar a noite de eliminação em A Fazenda 12 nas duas últimas semanas, ambas as vezes após ter sobrado na dinâmica do resta um.

De acordo com o pensamento de Biel, a ficante teria a possibilidade de ir para a roça mais uma vez ao não ser salva por nenhum outro peão, mas Lidi apontou uma teoria diferente:

“Eu acho que elas tão se armando num jeito de salvar a Tays. Eu vi que a Jake tava incomodada muito com isso e acho que elas vão armar um jeito aí”, disparou.

Mas Lucas Selfie não deixou barato.

“Esperou duas roças pra se incomodar? Caramba”, alfinetou.