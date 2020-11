A Fazenda 12: Biel começa reinado de fazendeiro sendo ignorado por Jojo

O clima entre Jojo Todynho e Biel não mudou em A Fazenda 12. Após o funkeiro vencer a Prova do Fazendeiro da semana, na noite de ontem, quarta-feira (4), a peoa continuou agindo com indiferença com o paulista. O momento de comemoração de Biel também foi ofuscado por Stéfani e alguns confinados que recriaram o ‘meme do caixão’. Confira:

Biel foi ignorado por Jojo após Prova do Fazendeiro de A Fazenda 12

Quando deixou a área de provas e retornou à sede de A Fazenda 12, Biel recebeu o chapéu de fazendeiro, que estava com Jakelyne. A câmera focou no rosto de Jojo, que sentada no sofá aparentava não estar feliz com o resultado da disputa. “Biel felizão, agradecido. Olha a cara da Jojo”, observou o apresentador Marcos Mion.

O funkeiro recebeu os parabéns e abraços de alguns colegas de confinamento de A Fazenda 12, como Jakelyne, Tays e Juliano, mas a dona do hit “Que tiro foi esse?” ignorou o peão e resolveu não parabenizá-lo. A cantora não tem costume de sair do sofá em momentos assim, mas quando um de seus amigos vence algo ou é salvo da roça, a peoa costuma gritar e comemorar sentada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jake passa o chapéu para Biel, após o cantor vencer a #ProvaDoFazendeiro 🔥 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/zpZf5xguYK — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Biel derrotou colegas

Em uma disputa que exigia agilidade e mira, Biel derrotou Mateus Carrieri e Tays Reis e escapou da roça. A dupla está na berlinda da semana de A Fazenda 12 ao lado de Juliano Ceglia, que foi vetado da Prova do Fazendeiro e por isso foi direto para a roça.

A parcial da enquete do jornal DCI já indica quem pode ser o eliminado de hoje, confira aqui.

‘Meme do caixão’ rouba momento de Biel

Além de Jojo, Stéfani também é desafeto de Biel em A Fazenda 12. A peoa já votou várias vezes no funkeiro e recentemente a ex-MTV acusou o agora fazendeiro de “se fazer de vítima”. Quando Biel retornou à sede, Stéfani foi levantada por alguns colegas para recriar o famoso ‘meme do caixão’, simbolizando que a peoa poder estar na próxima roça por indicação de Biel.

Como o momento aconteceu assim que o peão entrou na sede como o novo fazendeiro de A Fazenda 12, o holofote do intérprete de “Química” foi roubado pela brincadeira.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1324187755975483393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1324187755975483393%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-2020-com-biel-fazendeiro-peoes-recriam-meme-do-caixao-com-stefani%2F38498%2F