A Fazenda 12: Biel confessa que já foi apaixonado por Mirella; assista

Durante a manhã de hoje, segunda-feira (19), Biel conversou com Juliano Ceglia na área externa de A Fazenda 12. A dupla bateu papo sobre MC Mirella e o funkeiro falou sobre como conheceu a cantora.

Biel diz que se apaixonou por Mirella

“Vocês se conheceram onde?”, quis saber o jornalista esportivo. “Em um show meu, lá em Pinheiros”, contou o funkeiro. “Sério? Que maneiro”, comentou o peão de A Fazenda 12. Biel continuou: “tinha uma amiga dela que queria muito me conhecer e levou ela [no show]. Aí a amiga me conheceu, chegou no camarim, mas me apaixonei pela Mirella. A amiga dela ficou bolada e a partir daí começou a nossa história”.

Juliano escutou a história do colega e fez pequenos comentários. “A amiga dela começou a ficar com um amigo meu, e eu ficava com ela, a gente viajava junto pra tudo”, lembrou o cantor. “Vocês ficaram um tempo juntos?”, perguntou Juliano. O participante de A Fazenda 12 revelou que teve um envolvimento com a MC por bastante tempo: “sem fidelidade. Ela tinha os rolês dela, eu tinha os meus, mas ao mesmo tempo a gente saia junto direto, toda semana, eu levava ela para os meus shows. Nossa, tem muita história é que a gente não para e conversa sobre tudo porque… memorias né. Quem viveu, viveu”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Biel conta para Juliano sobre a sua história com Mirella fora do reality 😊 "Eu me apaixonei por Mirella", diz o funkeiro 😳 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/o1tdwH3ZhW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 19, 2020

Jakelyne especulou que Biel queria ficar com Mirella em A Fazenda 12

Durante papo com Mariano, há algumas semanas, Jakelyne opinou dizendo que Biel queria ficar com Mirella durante a primeira festa no confinamento, mas que as investidas do funkeiro, que hoje tem um affair com Tays Reis em A Fazenda 12, não funcionaram.

“O que ele queria mesmo é ficar com a Mi. Porque imagina ele já tá com a Mirella, iria juntar forças digamos assim. Mas a Mirella aparentemente não quis”, disse a miss.

https://twitter.com/afzdchernobyl/status/1313313214147506178?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313313214147506178%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-12-jakelyne-analisa-biel-e-diz-ele-queria-estar-com-a-mirella%2F24435%2F