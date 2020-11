A Fazenda 12: Biel culpa ‘falha’ de assessoria em episódio de assédio

Biel gerou mais uma polêmica nas redes sociais neste domingo, dia 8. Durante a madrugada, em “A Fazenda 12”, o funkeiro teria relembrado o caso de assédio que foi acusado em 2016, envolvendo a jornalista Giulia Pereira. Em sua recente versão, a web aponta que o cantor justificou o problema com a ausência de sua assessora durante a entrevista.

Em A Fazenda 12, Biel relembra polêmica com repórter

Em vídeo de 18 segundos que circula nas redes sociais, o cantor conversava com Lipe Ribeiro e Lucas Selfie na sala da sede. Durante o bate-papo, ele mesmo citou o episódio dizendo que foi “abandonado”.

“O bagulho com a repórter que deu problema lá, né? Foi meio que uma falha dela [assessora], né?”, disse. “Tipo, na hora elas não estavam supervisionando. Ela foi embora mais cedo”, continuou Biel. “Fiquei na mão da galera gravando sozinho com um monte de repórter”, justificou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em seguida, o PlayPlus cortou a cena e mudou para Stéfani, que estava do lado de fora da sede sozinha, sem fazer nada.

“Biel falando que no dia que ele assediou a repórter foi falha da assessora dele. Ah maneiro, o cara assedia a repórter mas a culpa é da assessora que não estava supervisionando”, disse um seguidor no Twitter. “O Biel ta culpando a ASSESSORIA dele Pela fala com a Reporter por ” Deixarem ele sozinho ” OI ???”, disse outra seguidora.

biel falando que no dia que ele assediou a reporter foi falha da assessora dele ah maneiro o cara assedia a reporter mas a culpa é da assessora que nao ta supervisionando pic.twitter.com/DH4oPl6lEC — dudu (@boanoitebritto) November 8, 2020

O Biel jogou a culpa do assédio com a repórter na assessoria dele? É sério isso? #AFazenda12 — Gabi Trindade (@gabihtrindad) November 8, 2020

Mds o Biel botando a culpa do b.o dele com a repórter, na assessoria dele da época que era a irmã da Sabrina Sato 🗣 — Ana (@sosmsonhos) November 8, 2020

O Biel ta culpando a ASSESSORIA dele Pela fala com a Reporter por " Deixarem ele sozinho " OI ??? #AFazenda12 — 𝐁𝐞𝐭𝐭𝐚 🍸 (@TwittaBetta) November 8, 2020

Entenda o caso

Em maio de 2016, o funkeiro foi acusado de assédio contra uma repórter do portal IG´, após chamar a profissional de “gostosa” e falar que “se eu te pego, eu te quebro no meio”. Durante a entrevista, que foi registrada em vídeo, Biel também chamou a jornalista de “gostosinha”.

No dia 3 de maio, durante uma entrevista, o cantor, após dizer à repórter “se te pego, te quebro no meio”, a xingou de “cuzona” para, depois, pedir um beijo.

O primeiro trecho da conversa aconteceu enquanto a jornalista acompanha a entrevista feita por outro repórter com Biel. Após a jornalista dizer que tem quase a mesma idade do artista, ele dispara: “Se te pego, te quebro no meio”.

Após a profissional ter dado queixa de Biel, o artista teve de pagar uma multa de R$ 4,4 mil a uma instituição.

https://youtu.be/v5NFmvumdIo