A Fazenda 12: Biel despreza prêmio e diz que junta o valor em 10 meses

Enquanto malhava com Mariano e Tays na tarde desta quarta (11), Biel revelou que o prêmio de R$1,5 milhão de A Fazenda 12 não é algo que almeja e que consegue juntar a quantia em 10 meses de trabalho, caso consiga limpar sua imagem com o programa.

Biel não precisa do prêmio em A fazenda 12?

Antes de fazer parte do elenco de A Fazenda 12, Biel estava sumido da mídia após diversas polêmicas envolvendo seu nome, como o caso de agressão à ex-esposa nos Estados Unidos.

O funkeiro revelou, durante conversa com Mariano e Tays, que seu foco no programa é limpar sua imagem, e não o valor em dinheiro. Em tom esnobe, Biel disse que em 10 meses de trabalho consegue a quantia.

“Se eu sair daqui com a imagem limpa, eu faço um show, pago todos os custos, sobre uns R$15 mil pra mim. Dez shows, R$150 mil. Isso eu faço em um mês, no mínimo. 100 shows, dez meses: um milhão e meio. Em dez meses faço isso. Não precisa ficar de loucura”, comentou.

Participação no reality pode mudar a carreira dos peões

O casal conversava sobre impedir que a busca pelo prêmio em dinheiro os afastasse de seus princípios pessoais em A Fazenda 12. Eles ainda falaram sobre como a participação no programa poderia dar um novo rumo para a carreira dos peões.

“A pessoa, se sair daqui bem, um post dela vai ser isso – 15 mil. Esses youtubers aí vendem post por 20, 30 mil. Só ter uma agência boa. Não precisa pensar em resolver a vida aqui ‘o prêmio vai resolver minha vida, não vou fazer mais nada’, não é assim”, desabafou Biel.

Tays concordou com o ficante, mas pontuou que para ela o valor seria, sim, de grande ajuda: “Se eu disser que não vim pelo prêmio eu tô mentindo. Vai resolver [a minha vida], mas não precisa ser outra pessoa por causa disso”, complementou.

Mariano quer mostrar seu verdadeiro ‘eu’ em A Fazenda 12

O sertanejo, ao ouvir a conversa do casal, quis dar sua visão sobre o assunto.

Ele pontuou que concordava com todos os pontos levantados por Biel e Tays, e complementou que sua participação em A Fazenda não tinha a intenção de melhorar sua imagem ou alavancar sua carreira, apenas levar ao público um lado dele que não era conhecido.

“Não adianta sair daqui com o prêmio, mas com a imagem queimada. Eu não vim aqui pra isso cara, eu não vim aqui pra divulgar o meu trabalho, eu não vim aqui pra ganhar R$1,5 milhão. Eu vim aqui pra mostrar o ser humano que existe por trás do cantor Mariano que todo mundo julga”, constatou.