A Fazenda 12: Biel distorce discurso de Mion e web não perdoa; entenda

Mais uma polêmica em A Fazenda 12! Dessa vez, Biel conversou com os peões do reality show rural sobre o discurso que Marcos Mion fez durante a terceira eliminação do programa, porém o cantor foi acusado por alguns internautas de ter mudado as falas do apresentador.

Biel e Raissa Barbosa foram os participantes salvos da terceira berlinda de A Fazenda 12. O cantor falou sobre o habitual discurso de Marcos Mion durante a eliminação em papo com todos os colegas de confinamento, quando foi salvo da roça e retornou à sede. Além disso, durante a madrugada, o participante voltou a falar do assunto com Juliano Ceglia e Lucas Cartolouco. Porém, nem todos concordam com a forma que o funkeiro interpretou as falas do apresentador do reality show.

O que Biel falou sobre o discurso de Marcos Mion em A Fazenda 12?

Assim que Biel voltou para a sede de A Fazenda 12, Tays Reis, affair do cantor no reality show, questionou: “ele [Mion] falou o que na hora que você ficou?”. O cantor ficou alguns segundos em silêncio e baiana voltou a pedir: “Senta aí e conta”.

“Que o público me deu uma nova chance”, respondeu Biel. “Foi? Tá vendo”, disse a cantora. “Ele falou isso? Com essas palavras?”, perguntou Mateus Carrieri. Alguns não conseguiram escutar o que Biel contou e foi pedido que ele repetisse o discurso.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Todo mundo sabe porque estou aqui, porque aceitei esse desafio, em outros tempos jamais estaria aqui e hoje a realidade é diferente . Ele sabe disso, o público sabe disso e o público resolveu me dar uma nova chance”, contou o funkeiro.

Mais tarde, Biel falou do assunto com alguns amigos de A Fazenda 12 e disse: “Mion falou hoje: ‘Biel é um cara que viveu na música o que quase ninguém tem oportunidade de viver no Brasil e hoje está aqui com a gente. Foi do céu ao inferno na vida pessoal e profissional e hoje o Brasil está te dando uma segunda chance, você é o primeiro a voltar”.

“Irado”, opinou Juliano. “Tá ligado que bizarro?”, respondeu Biel. “Arrepiante né”, comentou o jornalista esportivo.

cara que homem mentiroso, o Biel distorceu todo o discurso do mion que sujo.#EliminaçãoAfazenda

pic.twitter.com/UZJlLdp3ho — LUKINHAS (@luscazou) October 2, 2020

BIEL SEGUE FALANDO MENTIRAS E DISTORCENDO O DISCURSO DO MION🗣️🗣️🗣️Narcisista da porra! Não espero nada mais do que uma comida de cu ao vivo, igual fizeram com a Narizinho! @tvlizando #AFazenda12 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/PypeXtwXWu — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 2, 2020

Confira o momento em que Marcos Mion anunciou que Biel estava salvo:

Público de A Fazenda 12 acusou Biel de distorção

Nas redes sociais, parte do público do reality show não gostou da forma que Biel descreveu o discurso para os colegas de confinamento. O peão de A Fazenda 12 foi acusado de distorcer o que foi dito por Marcos Mion.

É incrível a capacidade de manipulação, mds

Ta falando só p povo achar que ele é forte e ai ficarem atrás dele — Brruuna (@Brunakps) October 2, 2020

Biel é tão perigoso que pegou o discurso do Mion distorceu tudo. Agora é o amadinho protegido do público, sensato, coracão puro injustiçado.

Pqp #AFazenda12#EliminacaoAFazenda pic.twitter.com/iVEXJCL3Rl — o pau vai torar (@nenedopop) October 2, 2020

Até agora estou pasmo de ver como o Biel é mentiroso kkkkkkk ele distorceu todo o discurso do Mion, todo. Até a parte da Raíssa ele distorceu. Ele é extremamente egocêntrico #AFazenda12 — Lipezin ⚡️🎪 (@BadMizinha) October 2, 2020

https://twitter.com/eanesrib/status/1311877491498381313