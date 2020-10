A Fazenda 12: Biel diz que Lidi é incoerente por ser vegan e xingar Mirella de vaca

Peoas brigaram no domingo (25) após a funkeira tomar mais uma punição. A afirmação de Biel virou assunto e deboche no Twitter. Confira!

Na tarde desta segunda-feira (26), enquanto conversava com Mirella sobre a briga com Lidi no final de semana em A Fazenda 12, o Biel afirmou que a atriz era incoerente por ser vegana e xingar a funkeira de vaca.

“A pessoa que é vegana, protege tanto os animais, luta tanto pelos animais e na hora de xingar e na hora de querer insultar querer chamar alguém de vaca? Muito incoerente”, afirmou.

Twitter reagiu e debochou da fala de Biel

E os fãs de A Fazenda 12 no Twitter não deixaram barato mais uma vez.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O assunto movimentou a rede durante a tarde e muita gente debochou da fala do funkeiro, principalmente quem acredita que Mirella estava errada na briga:

Realmente Lidi erro feio, ñ devemos ofender um animal em hipótese alguma. Lidiane vc precisa se retratar com as vacas. — Danny ❤🌪🎯🎪 (@Dannysilvh) October 26, 2020

A Fazenda 12: o que Mirella pensa sobre a briga?

Ainda durante a conversa, Mirella pontuou que não acredita que Lidi irá pedir desculpas, mesmo que em brigas anteriores em A Fazenda 12 essa tenha sido a atitude da atriz.

Ela reforçou ainda que Lidi acredita estar certa.

“Ela brigou comigo outras duas vezes e as outras duas vezes ela veio pedir desculpa porque ela sabia que ela tava errada. E dessa vez certeza que ela não vai querer vir pedir desculpa porque ela tá achando que tá certa”, disse.

“Nem isso, mas por orgulho mesmo” complementou Biel.

A funkeira rebateu e deu a entender que, caso Lidi tente conversar sobre a situação, vai rolar barraco novamente.

“Eu tenho muito argumento pra usar contra ela, ela vai perder a linha de novo”, alertou Mirella.

A Fazenda 12: Lidi e Mirella brigam após punição

A discussão entre Lidi e Mirella aconteceu no domingo (25) após a MC ter provocado uma nova punição em A Fazenda 12. Os participantes ficarão sem água encanada por 48h.

A atriz se revoltou com a atitude de Mirella e disparou uma série de xingamentos, ao que a funkeira rebateu com deboche.

“Você é uma mimada, babaca, ardilosa, vai para a p*** que te pariu. Sua vaca!”, gritou Lidi.

A discussão aconteceu porque lidi acreditava que Mirella teria tomado a punição de propósito ao trocar de roupa no reservado, o que é proibido de acordo com as regras de A Fazenda 12.