A Fazenda 12: Biel diz que vai apresentar Tays para a mãe

Durante a festa que aconteceu na madrugada de hoje, em A Fazenda 12, Biel comemorou ter chegado à final do reality. Enquanto brindava ao lado de Juliano Ceglia e Tays Reis, o cantor falou sobre o casal.

Tael vive? Biel fala sobre fora do confinamento

Biel estava animado na festa, e brincou com o jornalista e a cantora. Ao brindar, ele disparou: “Tael vive, ca*****!”. Momentos depois, ele se virou e perguntou ao colega se Tays iria gostar de conhecer sua mãe, Eliziane Silva Araújo. “Será que vai gostar da sogra dela?”, questionou, recebendo uma resposta afirmativa de Juliano.

Biel e Tays se conheciam antes de A Fazenda 12

Diferente do que muito pensa, Biel e Tays, que formaram casal dentro de A Fazenda 12, já se conheciam antes do confinamento. Fora do reality, no carnaval de Salvador em 2016, os dois dividiram o palco.

Esse encontro aconteceu durante o “Prêmio Youtube Carnaval 2016”. Em vídeo no Youtube, a vocalista da banda Vingadora, chama Biel para cantar com ela. Se divertindo, ele chega a tivera a camiseta na apresentação. Na época, ele ganhou um prêmio pela música ‘Química’. “Olha o prêmio, gente!”, parabenizou Tays.

Biel na final do reality

Sendo um personagem polêmico para o reality, o cantor conseguiu chegar à final de A Fazenda 12. Infelizmente para o funkeiro, sua affair, Tays, foi a última eliminada do programa nesta terça-feira (15), e com essa Roça, a final foi definida.

A final de A Fazenda 12 é formada por Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Portanto, nesta quinta-feira (17), o apresentador Marcos Mion, irá anunciar a vitória de um dos quatro finalistas do reality rural.

Mesmo com as polêmicas, Biel, que já chegou “cancelado” no programa, mostrou que tem uma multidão de fãs. Ele voltou de cinco Roças e travou algumas batalhas com Jojo Todynho nas berlindas.

Antes de sua entrada em A Fazenda 12, ele disse em entrevista para Léo Dias que iria mostrar quem ele realmente é. Ele ainda lembrou que quando ficou milionário era “muito novo”. “Era muito novo, não sabia o que eu queria na vida e podia tudo, muito cedo”, afirmou Biel, na ocasião.