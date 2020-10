A Fazenda 12: Biel e Jakelyne travam barraco e cantor faz acusação grave

Biel, Juliano Ceglia, Luiza Ambiel, Victória Villarim e MC Mirella estão mais unidos do que nunca para a roça desta terça-feira (20), no reality A Fazenda 12. Depois que a ex-Banheira do Gugu criticou a forma como Jakelyne fala de Deus no jogo, o funkeiro não se segurou e chamou a Miss Brasil 2013 de ‘falso profeta’, citando uma música que ela vive cantando na sede. Aliás, música essa que, segundo Biel, fez sua mãe curar do segundo câncer.

Primeiramente, Biel e companhia conversavam sobre as expectativas para a votação da roça desta noite. Contudo, com o nome de Jakelyne em foco, Juliano Ceglia disse: “Vou te falar, eu respeito o jogo de todo mundo, mas esse jogo é maquiavélico” – citando do jogo de Jake. Nesse momento, Luiza revelou sua opinião: “Esse jogo dela eu detesto”. Ela continuou: “E outra, ela usa muito o nome de Deus pra gente abrir a guarda. Eu odeio isso. O que mais pegou em mim dela…eu odeio isso.”

Para alongar ainda mais a crítica, Biel disse: “Ela fica cantando ‘Noites Traiçoeiras’ pra cima e pra baixo. Música que fez minha mãe voltar do segundo câncer vivia, tá ligado. “A menina fica usando o nome de Deus em vão, falso profeta do caralh*”, finaliza Biel em A Fazenda 2020. (Eliziane Silva Araújo, mãe do cantor, enfrentou câncer de mama duas vezes).

Biel chama Jakelyne de ‘falso profeta’. Veja o vídeo.

Estavam falando da fé da Jake

e o biel solta:

Biel disse que irá votar em Jakelyne na roça

Os ‘Guris’ da baia, Biel e Juliano Ceglia, já revelaram em quem será o voto da roça desta noite no reality A Fazenda 2020. Ambos estão combinando votos com as peoas Luiza, Victória e Mirella, para garantir o nome da Miss Brasil na berlinda desta semana. Ou seja, o ‘novo grupo’ já estam se movendo e criando estratégias para a formação da roça.

“Mas eles vão em um de vocês, porque eu e Ju estamos na baia”, lembrou Biel. “Aí eu vou ter que votar na pessoa que mais tem voto para proteger outra”, disse a peoa em seguida. “Eu recebo três (votos)”, especulou Mirella. “Então a gente tem que somar, porque a gente vai na Jake [Jakelyne Oliveira]. Eu, o Biel, a Lu…”, afirmou Juliano. Logo depois, Biel ressaltou: “Eu vou nela, independente (de combinação)”. Sem pensar duas vezes, Victória disse: “Se for para proteger alguém daqui, eu vou. Eu vou fazer o que tiver (que fazer) para proteger, só não queria ser a primeira (a votar).”

Como foi a discussão entre Biel e Jakelyne em A Fazenda 12?

Na eliminação da roça passada, Lidi Lisboa e Lucas Maciel estavam conversando quando foi possível ouvir Jakelyne Oliveira , que estava na sala do confinamento, levantando a voz para falar com Biel , que preparava um prato na cozinha. A câmera da plataforma streaming Playplus focou na miss e foi possível assistir a discussão.

“Gabriel, quer falar, fala na cara. Fica aí resmungando, coisa chata essa. Quer conversar, senta e conversa igual homem. Vai ficar reclamando aí falando para os quatro ventos?”, disparou a modelo. “Vou conversar quando eu quiser, então fica na sua aí”, rebateu o funkeiro.

Chama Vermelha tira ‘Resta Um’ e nova votação será feita

O apresentador Marcos Mion fez uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa B – que diz: ‘o dono do poder deverá escolher três pessoas. Uma nova votação decidirá qual dos três peões é o quarto roceiro. A formação da roça não terá ‘Resta Um’.