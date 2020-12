A Fazenda 12: Biel e Lipe quebram regra e conversam com câmera

Lipe Ribeiro e Biel quebraram uma regra na madrugada de hoje, sexta- feira (4). Os peões olharam para uma das câmeras da área externa do confinamento e mandaram uma mensagem para as famílias, o que é proibido segundo as regras do programa. Tays Reis, que estava com a dupla, advertiu os participantes de A Fazenda 12.

Biel e Lipe falaram com câmera de A Fazenda 12

Na área externa de A Fazenda 12, Biel, Tays e Lipe conversavam. De repente, Lipe olhou para uma das câmeras e falou: “saudade família”. Biel seguiu a deixa do colega e também conversou com a câmera. “Pai, mãe, para vocês hoje heim, família muito obrigado”, disse o funkeiro.

“Ai que ridículo, é proibido. Gente vocês sabem que não podem e vocês fazem né”, advertiu Tays. “Acabei de voltar de uma roça“, justificou o intérprete de “Química”. “Não importa”, disse a cantora baiana. “O que não pode é ir embora, o resto tudo vale”, respondeu Biel.

Biel e LIPE mais uma vez quebrando a regra de não falar com as câmeras, que já foi dito que da próxima vez renderia punição pesada. Esse programa não tem diretor não????? #AFazenda12 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/JTpwVhFztY — Bubu (@douglascabraall) December 4, 2020

Mion faz discurso em homenagem a Pedro Bial

Biel se salvou em roça com Jojo e Jakelyne

Biel foi o segundo mais votado na décima segunda roça de A Fazenda 12, que disputou contra Jojo Todynho e Jakelyne Oliveira. O peão somou 33,52% dos votos para ficar, Jojo foi a mais votada e teve 39,28% dos votos totais do público. Jakelyne não teve a mesma sorte que os colegas e acabou sendo a menos votada. A miss teve apenas 27,12% dos votos e deixou o confinamento na noite de ontem, quinta-feira (3).

A saída da modelo foi um choque para Mariano, que tentou se despedir, mas não conseguiu. Tays e Stéfani Bays choraram muito com a eliminação da peoa.

