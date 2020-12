A Fazenda 12: Biel e Tays continuarão juntos fora do reality?

Tays Reis e Biel engataram um namoro em A Fazenda 12, já em uma das primeiras festas da temporada, o casal se beijou e desde então o romance passou por altos e baixos. Depois de idas e vindas no relacionamento, Tays foi eliminada do programa, na última terça-feira (15). Biel, finalista do reality, sairá hoje, quinta-feira (17), do confinamento. Será que eles continuarão sendo um casal aqui fora?

Biel e Tays irão namorar fora de A Fazenda 12?

Tael, como é conhecido o casal, terminou e retomou o relacionamento mais de uma vez no reality show rural. Na última vez que terminaram, dia 22 de novembro, a baiana quis deixar claro que apesar do namoro chegar ao fim, a amizade continuava: “o que eu não quero é que você se sinta só, independente, quero que você me considere sua amiga aqui dentro. Pode contar comigo para o que você precisar Gabriel, isso pode ter certeza”. No mesmo dia, Tays chegou a afirmar “Tael não vive mais” para a colega de A Fazenda 12, Jakelyne Oliveira.

No entanto, o status do casal voltou a mudar e os dois se acertaram durante a festa ‘High School’. Antes de decidirem retomar o namoro, a dupla chegou a ter uma DR. “Você acha que não tenho sentimento por você?”, questionou Biel. “Você falou que se começasse a se apegar ia se afastar de mim”, acusou a décima sexta eliminada de A Fazenda 12. “E o que você falou? Que se começasse a complicar, você ia querer parar”, lembrou o finalista da edição. “Mas isso foi no início”, respondeu a cantora. “Mas eu mantive a mesma ideologia do começo ao final”, afirmou o peão. “Mas a gente tá no final, é isso que me dá raiva”, rebateu Tays. No entanto, o casal se resolveu, Tays começou a chorar e Biel abraçou a peoa, em seguida rolou beijo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

EITA! Será que Tays e Biel vão retomar a relação na #FestaAFazenda? 😱😍 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/vYYlAQr1eQ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

OPA! Tays tentou falar com Biel, mas o cantor fugiu para dançar e quando voltou, os cantores não só brigaram, como foram tirar satisfações com Jake 😱🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ysnHQi2sfj — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 28, 2020

Parte q Biel e Tays se beijam completo . É nítido gente q é Biel q tá manipulando, ele ganha mt se essa amizade se rachar #AFazenda12 #FestaAFazend #FestaAFazenda12 #tael pic.twitter.com/SwK3fXSxdD — katarina Garces (@GarcesKatarina) November 28, 2020

Leia também: Tays enche Biel de elogios e admite ciúmes de Mirella

Biel pretende apresentar Tays para mãe

Durante a última festa de A Fazenda 12, Biel dançava ao lado de Juliano e Tays quando perguntou para o jornalista esportivo: “será que ela [Tays] vai gostar da sogra dela?”. “Vai amar”, afirmou o ex-peão.

Veja mais sobre A Fazenda 12:

Quem nunca? Tays fala sobre reatar com Biel: ‘que vergonha’

Reality rural bate audiência da Globo em noite de eliminação

Última festa da temporada tem beijo, show de Safadão e mais polêmica