A Fazenda 12: ‘não sei como essa porr* volta de roça’, diz Biel sobre Raissa

Tays Reis e Raissa Barbosa travaram uma discussão por causa de ovo na manhã desta terça-feira (17) em A Fazenda 12. Após o evento, a peoa foi desabafar com o affair Biel na sala de estar. O cantor, no entanto, se mostrou incomodado com o fato de a ex-vice Miss Bumbum ainda continuar no reality show.

“Não sei como essa porr* continua voltando de roça. Desanima, mano”, disparou o intérprete de Química. Tays, que na semana retrasada não gostou de não ter sido salva por Raissa na dinâmica do resta um, concordou: “Desanima mesmo”. Observador, Biel destacou: “Mas enquanto a gente também estiver voltando, tá bom”.

Raissa retornou de mais uma roça em A Fazenda 12. Na semana passada, por exemplo, ela disputou a preferência do público contra Lucas Selfie, que foi o nono eliminado do reality show, e Jojo Todynho, que retornou da sua segunda berlinda sendo a mais votada pelo público.

Briga de Tays e Raissa em A Fazenda 12

A discussão entre a intérprete de Metralhadora e a ex-vice Miss Bumbum teve início na manhã de hoje, quando Raissa questionou Tays sobre o ovo que ela comeu. “Se todo mundo pensar igual você, nunca vai ter ovo”, disparou. A cantora se defendeu afirmando que não teria reclamado se fosse ela comendo o ovo.

“Se eu visse você comendo, eu jamais perguntaria. No outro dia, viria a reposição. Eu sabia que hoje tinha reposição, Biel ia pras aves pra pegar ovo, e eu achei feio a forma como perguntou”, disse. Já Raissa se defendeu, afirmando que não fez fofoca e que falou diretamente com ela.

“Eu falei diretamente pra você, não fiquei fofocando” disse. “Eu não faria igual. A sua pergunta, eu não faria. Eu já vi você pegando ovo da galinha e não questionei. O que não dá pra mim é ficar discutindo por causa de comida”, assim rebateu Tays. Raissa então se defendeu: “Não estou discutindo, eu falei uma vez, não continuei falando”.

Em tempo, Raissa tem feito questão de deixar claro para Biel que não é amigo dele em A Fazenda 12. Para a peoa, o cantor estaria interpretando um personagem no confinamento. A famosa, inclusive, criticou o fato do peão ter quebrado uma das regras do programa durante formação da roça.

Na ocasião, Biel comentou sobre o poder da chama para Victória Villarim, que ainda estava no reality show. Como medida, a produção cancelou o comando do poder, mas por outro lado, não puniu o cantor.