A Fazenda 12: Biel expulso toma conta do Twitter após Luiza cair em festa

Neste sábado (10), o nome de Biel foi parar nos trending topics com a hashtag ‘BielExpulso’. Internautas pediram expulsão do cantor do reality A Fazenda 12, após um vídeo de Luiza Ambiel caindo viralizar na web. Vem ver

A festa do reality A Fazenda 12 começou com show de Xuxa cantando sucessos como ‘Lua de Cristal’, ‘Turma da Xuxa’, ‘Soco, bate’ e muito mais. Entretanto, a diversão que teve iniciou com tema ‘#TBT’, terminou com a hashtag ‘Biel Expulso’, após um vídeo de Luiza Ambiel caindo na festa.

A Fazenda 12: Internautas movimentam Twitter com #BilExpulso

Na manhã deste sábado (10) o nome de Biel foi parar nos trending topics com a hashtag ‘BielExpulso’. Tudo começou após um vídeo de Luiza Ambiel caindo viralizar nas redes, e nele, mostra uma rápida passagem de Biel. No entanto, nada foi confirmado sobre uma possível expulsão do peão de A Fazenda 12.

Mas, o vídeo em questão, mostra a dupla rapidamente atrás de Jakelyne Oliveira e Tays Reis. Na sequência, revela a ex-Banheira do Gugu caindo no chão e logo sendo amparada pelos demais peões. Ao que tudo indica nas imagens transmitida pela plataforma Playplus 24 horas, a confusão começou na pista de dança, quando Carol Narizinho pulou nas costas de Biel para brincar de cavalinho e acabou esbarrando em Luiza. A fazendeira da semana não conseguiu se equilibrar, caiu e torceu o pé.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o momento do vídeo

Ele empurrou ela ela quebrou a perna e vamos de #Bielexpulso

pic.twitter.com/orLAuFfO4V — Daniella ✨ (@anitternews) October 10, 2020

O que realmente aconteceu em A Fazenda 12?

“Biel, você deu uma bundada na Luiza e jogou longe”, brincou a ex-Panicat. “Eu?”, questionou ele. “Sim, eu estava na sua garupa. Não tem como eu controlar”, respondeu a peoa. Entretanto, em outro vídeo, o peão apareceu pedindo desculpas pelo ocorrido, e ela concordando que foi tudo um acidente.

Perfil do PlayPlus 24 horas se manifesta sobre o ocorrido

O perfil do PlayPlus se manifestou sobre o ocorrido dizendo que o encontrão de Biel e Luiza Ambiel foi sem querer. Juntamente com um vídeo do momento da cena, também está uma mensagem com detalhes sobre o caso.

A mensagem diz: “Enquanto Jake e Tays ajustavam o figurino, Luiza Ambiel caiu na Festa A Fazenda! Alguns peões disseram que foi Biel que, sem querer, causou o incidente da peoa durante uma brincadeira.”

Veja o vídeo:

Enquanto Jake e Tays ajustavam o figurino, Luiza Ambiel caiu na #FestaAFazenda! Alguns peões disseram que foi Biel que, sem querer, causou o incidente da peoa durante uma brincadeira 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/c7usageTo2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 10, 2020

Equipe de Biel se manifesta

No entanto, logo que a equipe do cantor Biel ficou sabendo da hashtag de expulsão após a festa de A Fazenda 12, usou a mesma rede para defendê-lo. “Eles estão subindo tag de expulsão para uma cena que nem foi mostrada ainda, e os envolvidos não se desentenderam em nenhum momento, muito pelo contrário, riram da situação. É realmente impressionante, viu. Vamos seguir focados no nosso, família! Aqui não tem espaço para o ódio.”

Eles estão subindo tag de expulsão para uma cena que nem foi mostrada ainda e os envolvidos não se desentenderam em nenhum momento, muito pelo contrário, riram da situação… É realmente impressionante, viu. Vamos seguir focados no nosso, família! Aqui não tem espaço pro ódio🙏 pic.twitter.com/Tub4ATWAJU — F Ê N I X 🦅 (@Biel) October 10, 2020

Veja algumas reações dos internautas

Luíza no pronto Socorro pensando em como quebrar a perna do Biel sem ela ser expulsa #BielExpulso pic.twitter.com/HC6uXDqjVD — @hotdogg (@SemFiquei) October 10, 2020

Raissa quando souber que o Biel foi expulso

Deixa eu levar ele até a porta 🗣🗣🆘️#BielExpulso pic.twitter.com/iGELrwHr8V — 44,31%💥 (@Victor_of11) October 10, 2020

https://twitter.com/anitternews/status/1314813755335811072