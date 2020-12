A fazenda 12: Biel ganha a prova de fogo e pode mudar os rumos da roça

Biel é o último dono do lampião dos poderes de A Fazenda 12. Isso porque, o cantor ganhou a prova de fogo que aconteceu na tarde deste domingo (06). Disputaram com ele, Lipe Ribeiro e Tays Reis, que estão na baia da semana. Com isso, o peão terá poder de mudar os rumos da roça na formação que acontecerá nesta terça-feira (08).

Como foi a prova de fogo em A Fazenda 12?

A última prova de fogo exigiu agilidade dos competidores. Todos precisavam passar por um circuito com registros armados. Detalhes: algemados. Em seguida, com o braço preso em um cano com um cadeado, precisavam avançar até o final do percurso cumprindo alguns desafios. O menor tempo levava a prova.

Quem está na baia?

Como de praxe, quem pede a prova de fogo vai direto para a baia da semana. Lipe e Tays garantiram morada na parte mais desconfortável da sede. Como consequência, tiveram que escolher apenas um participante para passar a semana na baia. Stefani Bays foi a escolhida.

Essa semana, devido a reta final do programa que termina no próximo dia 17, apenas um peão pôde ser puxado para baia de A Fazenda 12.

Qual o poder da chama vermelha?

Em votação no TikTok, o público de A Fazenda 12 escolheu o poder da chama vermelha. Dessa vez, quem receber essa chama das mãos de Biel, terá que indicar dois peões para encarar uma nova votação da casa que vai definir o quarto roceiro da vez. Isso porque, a tradicional dinâmica do resta foi excluída do formato essa semana.

Além disso, tem a chama verde. Essa em especial é escolhida pela produção de A Fazenda 12 e só revelada durante a formação de roça. Em tempo, Lide Lisboa é a fazendeira da semana e terá o poder de indicar um peão diretamente para a décima terceira roça do reality show.