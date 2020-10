Biel, Mirella, Juliano e Victória estão mais unidos do que nunca. Tanto é, que eles combinaram de ir com para a votação ao vivo com uma pena de ganso, como símbolo de união.

Na noite desta segunda-feira (26), os participantes Biel, MC Mirella, Juliano Ceglia e Victória Villarim do reality A Fazenda 12, resolveram inovar para a votação da roça, que acontece nesta terça-feira (27), ao vivo pela Record TV. Primeiramente, os quatro confinados foram para a área externa da sede, para planejarem como será o evento da noite.

A Fazenda 12: peões combinam surpresa para a roça

Antes de mais nada, vale ressaltar que o fazendeiro da semana é o jornalista Juliano Ceglia. Além do mais, Biel também terá um grande poder durante a formação. O cantor venceu a disputa na prova de fogo e conquistou o poder do lampião da semana. Sendo assim, o quarteto da vez pode definir um parte dos próximos roceiros de A Fazenda 2020.

Em conversa na externa da sede, Biel, Mirella, Juliano e Victória decidiram ir com um adereço especial para o grande noite. “Nossa, a gente vai causar”, disse Juliano, rindo. Em seguida, Victória disse: “Já que é pra causar, vamos causei”. Logo em seguida, o fazendeiro disparou: “Neguinho vai pensar que é deboche… deboche nada, cada um faz o que quer.”

Será que o Juliano estava imitando a Jojo Todynho? 🤔🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/zfye2ua7I7 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 27, 2020

Peões decidem usar pena durante a votação da roça

Durante a conversa na área externa do reality A Fazenda 12, os quatro amigos conversaram mais uma vez sobre o que pode rolar durante a formação da roça de terça. No entanto, eles também combinaram de criar um adereço especial para a grande noite. Como forma de união, eles planejam ir com penas de gansos, que Victória encontrou o chão.

O fato é, que os quatro peões prometem agitar a votação ao vivo. Após a saída de Luiza Ambiel, os peões se juntaram ainda mais, para garantir mais dias no programa. Ou seja, eles estão mais unidos que nunca para conseguir conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Com Juliano Ceglia sendo o fazendeiro da semana, e o cantor Biel como o dono do lampião, pode-se esperar que emocionantes irão acontecer. Afinal, o público gosta mesmo é de fogo no feno!

Grupo bico preto combinando de usar pena amanhã na formação da roça Oh vergonha meu pai …. CANCELADOS DO BIEL😂😂😂

#AFazenda12 pic.twitter.com/xcmklYpjfc — Polly Nascimento 👄 (@poolly_polly) October 27, 2020

Na internet, claro, o mesmo tá feito. Muitos internautas compartilharam o momento da cena onde os Biel, Mirella, Juliano e Victória combinaram a surpresa em A Fazenda 12. E claro, a reação não foi outra. Foi meme atrás de meme. Mas, a pergunta que não pode calar é: como será a reação dos outros participantes e também do apresentador Marcos Mion? Por agora é impossível descobrir. O jeito é conferir o andar da votação no programa ao vivo pela Record TV, após a novela biblica ‘Jesus’.

Veja a reação dos internautas

amanhã na roça eles vão com pena na orelha p representar os bico preto KKKKKKKKKKKKKKK CANCELADOS DO BIEL pic.twitter.com/el5eXG344k — daaaaavi (@daavikkkk) October 27, 2020

Mirella, Vic, Juliano e Biel combinaram de usar uma pena em algum lugar do corpo amanhã na hora da votação e parece que as meninas vão usar no cabelo, que fofoos! CANCELADOS DO BIEL — Fhe x🦅⚡ (@Drewbielxz) October 27, 2020

Vic pegou 4 penas brancas dos gansos do chão. Deu 1 pra cada e acho que vão usar amanhã na hora da votação, simbolizando a união deles. — Cris Walnut 🍼🍺 (@cryscomment) October 27, 2020

