A Fazenda 12: Biel revela estratégia de voto para próxima roça

Durante a divisão de tarefas na manhã desta sexta (6) em A Fazenda 12, o fazendeiro Biel revelou que irá decidir seu voto levando em consideração aqueles que descumprem as regras da casa e que mais causam punições.

A Fazenda 12: qual será a estratégia de Biel?

Aos peões, o fazendeiro da semana pontuou que as punições afetam toda a casa e que isso será levado em consideração na hora da sua indicação na formação da próxima roça em A Fazenda 12.

“Vou tomar como questão de voto quem não se policiar com punições. Ninguém quer ficar nervoso. Ninguém quer ficar sem água quente depois da festa”, disparou.

Na terça, após o resultado da prova do fazendeiro em A Fazenda 12 que deu o poder de decisão a Biel, os peões brincaram com Stéfani dando a entender que ela seria a escolha do cantor para a roça.

Apesar disso, Biel não confirmou e ainda durante a atividade na área externa ressaltou que levou a brincadeira numa boa e que isso não significa que realmente votará em Stéfani.

Confira um trecho da divisão de tarefas em A Fazenda 12:

Biel, o Fazendeiro da semana, delega as novas funções aos participantes da Fazendola 🤠😆 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/rnZTHP8Zz2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Punições tomadas por Biel já causaram briga na casa

Apesar da ameaça velada do cantor, o próprio Biel já foi responsável por algumas punições aplicadas aos peões em A Fazenda 12.

Em uma das vezes, inclusive, a consequência foi um dos maiores barracos da edição, quando Jojo Todynho perdeu a paciência com o funkeiro.

Na ocasião, Biel não acordou para buscar água após deixar os participantes de A Fazenda 12 sem água encanada por 24h.

“Não faz cara de maluco não, não fica perguntando o porquê não. Acabou! É isso aí”, gritou a cantora. Biel respondeu e Jojo rebateu: “está sim de deboche. Vai tomar no c*, vai se f****. De deboche comigo não. Estou com o cão hoje”.

O esporro continuou e a peoa gritou: “está de visita? Vai fazer visita na casa do c******. Está no circo, p****?”. “E agora fica de deboche. Você faz graça com os outros, comigo não”, finalizou Jojo.