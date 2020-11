Na noite desta terça-feira (24), no confinamento rural do reality A Fazenda 12, o cantor Biel resolveu fazer uma revelação um tanto íntima sobre a sua estadia no programa. Em conversa com Lipe Ribeiro e Mateus Carrieri, o peão disse que não usa cueca desde o primeiro dia.

Enquanto aguardam a grande noite de votação da roça, os participantes aproveitaram para bater um papo antes do ao vivo. Muitos aproveitam esse momento para descontrair até a hora em que o apresentador Marcos Mion entra para comunicar o início da votação, que aliás, promete grandes emoções.

A Fazenda 12: Biel faz revelação íntima

Na área externa da sede do reality da Record TV, a cantor conversou com Lipe Ribeiro e Mateus Carrieri. Com os nervos à flor da pele esperando o resultado da 11º roça, os participantes decidiram conversar assuntos aleatórios. Dentre os temas, Biel revelou um dos seus momentos íntimos no programa. Ela disse: “Estou sem usar cueca desde o primeiro dia”. Claro, a revelação fez com que os colegas de confinamento caíssem na risada.

Essa é a preocupação do Biel em dia de formação de roça: pic.twitter.com/L37zVLZ7ZC — F Ê N I X 🦅 (@Biel) November 24, 2020

Na web, claro, os internautas reagiram ao comentário de Biel. Alguns acharam graça da revelação, mas outros, criticaram a atitude. “Biel diz que colocou duas cuecas no saco de cueca e vai fazer 3 meses que nem foi olhar eu ein”, disse um internauta. Assim como outra, que fez que questão de deixar sua opinião sobre a fala do cantor. “que nojo o biel não abre o saco de cueca dele desde a primeira semana, que porco”, escreveu outra.

Biel dzd que colocou duas cuecas no saco de cueca e vai fazer 3 meses que nem foi olhar eu ein — 🎪CIRCO DA BAYS🎪 (@CircoDaBays) November 24, 2020

que nojo o biel não abre o saco de cueca dele desde a primeira semana 🤢 que porco — thay (@n1neb4ll) November 24, 2020

Biel diz que prefere ser indicado por Jojo na roça

Ainda em conversa com Lipe e Mateus, na área externa da sede do reality A Fazenda 12, Biel fez outra revelação. Mas, desta vez, foi referente à votação da roça desta noite, ao vivo pela Record TV. O cantor, que foi apontado como um dos alvos da Jojo Todynho, disse que preferiria ser votado pela funkeira, ao invés de receber votos pela casa. “Eu preferia ir (pra roça), pela Jojo que pela casa, para não ter que puxar alguém e ficar ouvindo um monte de justificativa”, contou Biel.

Não é de hoje que a rivalidade entre Biel e a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ é exposto em rede nacional. Em A Fazenda 12, os dois já protagonizaram diversas discussões no jogo, e eles não escondem isso de ninguém. Suas discussões já foram pautas para muitos momentos no reality da Record TV. Ou seja, a votação desta roça pode ser mais uma berlinda para o cantor. Caso a voto da fazendeira seja em Biel, ele terá que a chance de pedir votos para o público de casa, para permanecer na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

O programa ao vivo desta terça-feira (24), acontece logo após a novela bíblica ‘Jesus’. A votação será ao vivo pela Record TV, com apresentação de Marcos Mion. O público aguarda uma votação com muito fogo no feno, afinal, o reality já caminha para a reta final com grandes emoções.