A Fazenda 12: Biel surge banguelo e pai defende: ‘é lente, não dentadura’

O cantor Biel apareceu em um vídeo aparentemente sem os dentes da frente, o que causou memes e também preocupação entre os fãs. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira do peão em A Fazenda 12. Vem ver o que pai do cantor disse sobre o ocorrido.

Nesta segunda-feira (5) em A Fazenda 12 foi bem agitada. O cantor Biel causou o maior susto nos fãs ao surgir sem dentes no reality rural. Mas calma, tudo parece ter sido uma brincadeira. No entanto, até o pai do cantor entrou na história para tentar explicar o que aconteceu. Vem ver!

A Fazenda 12: Biel surge sem dentes e preocupa fãs

Primeiramente, temos que ressaltar que Biel está causando dentro do confinamento de A Fazenda 12. Cada dia que passa é um assunto diferente. Desta vez, um vídeo que mostra o cantor aparentemente sem dentes viralizou nas redes sociais. Alguns fãs especularam sobre a lente de dente do cantor tinha caído. O fato é, que em questão de segundos, a internet explodiu em memes sobre o assunto.

Procurado pela coluna do Leo Dias para o portal ‘Metrópoles’, Sérgio Rodrigues (pai de Biel), se pronunciou sobre o ocorrido nesta tarde em A Fazenda 12. “Eu vi a cena ao vivo e senti que foi zoação. Pode ser chocolate. Mesmo porque é lente, e não dentadura”, explicou ele, dando risada da situação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Confira o momento do vídeo em A Fazenda 12.

a lente dos dente do biel caiu vei kkkkkk banguelo pic.twitter.com/vnDjZprR4L — paula temporariamente triste (@eudekonoha) October 5, 2020

Contudo, o meme está feito. Veja as reações no Twitter:

hoje eu tô só a lente do dente do biel… caindo y caindo pic.twitter.com/DTIYIz4Gi8 — Vittor Fernando (@vittorfernando) October 5, 2020

Morto que a lente de porcelana do Biel caiu pic.twitter.com/bIj9PMgFZh — 𝖙𝖔𝖓 (@Euklew__) October 5, 2020

a lente do dente do biel caiu eu to passando mal pqpppp pic.twitter.com/k9sgRJpQye — h (@hiasxcx) October 5, 2020

Quer saber mais sobre lentes de contato dental?

Segundo o Dr. Mario Sérgio Giorgi para o portal ‘Veja Saúde‘, a busca pelo sorriso perfeito conta com aliados importantes no consultório do dentista. Entre esses recursos, estão as “lentes de contato dental“, expressão popular para uma tecnologia cujo nome técnico correto é “laminados cerâmicos ultrafinos”.

Eles são preparados e cimentados sobre os dentes do paciente, um a um. Falamos de lâminas que têm entre 0,2 e 0,5 milímetros de espessura e que, por serem tão finas, são comparadas às lentes de contato destinadas aos olhos.

Para saber sobre o procedimento, a pessoa deve procurar um cirurgião-dentista, profissional que examinará seus dentes e verificará se o uso das facetas está indicada ou não.