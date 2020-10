A Fazenda 12: Biel volta a sugerir voto em Mariano para testar casal

A formação da 7ª roça nesta terça (27) em A Fazenda 12 não sai da boca dos peões. Durante a tarde, o quarteto formado por Biel, Mirella, Victória e Juliano conversavam sobre as possibilidades. Juliano falava sobre suas opções de voto quando Biel sugeriu que o fazendeiro votasse em Mariano.

“Pode ir no Lipe se quiser, mas a gente tem uma grande oportunidade de colocar o casalzinho na roça, e aí a gente vai ver se tá bonito ou se tá feio o que eles tão fazendo aqui dentro. E eu acho que tá ridículo”, disparou.

A Fazenda 12: peões confabulam sobre poder do lampião

O poder do lampião conquistado por Biel durante a Prova de Fogo em A Fazenda 12 no domingo também tem gerado ansiedade no grupo. O funkeiro já combinou de dividir o poder com Victória, mas Mirella tentou tirar uma lasquinha:

“Se for pra ferrar alguém e você não quiser dar pra Vic e puder da pra alguém da baia pode me dar. Eu tenho muitas pessoas pra ferrar sem dó”, pediu.

O cantor, entretanto, aposta na possibilidade de o lampião conceder imunidade para um participante de A Fazenda 12 escolhido por ele.

“A imunidade já imunizou dois do voto da casa, nunca imunizou dois de tudo. Se imunizasse dois da roça, em geral, ia ser lindo. Se for isso lá hoje eu vou dar um grito”, disse dando risada.

Mirella concordou: “Se fosse imunidade pra vocês [Biel e Victória] dois ia ser top, porque aí no resta um a gente ia se garantir”.

Victória acredita que será votada pela casa

A ex de Eduardo Costa, porém, acredita que o voto da casa a levará para a 7ª berlinda em A Fazenda 12. Ao desabar sobre o assunto com o grupo, Biel tentou tranquilizá-la:

“Você na roça vai representar a Mi, vai representar eu, vai representar o Ju. Não tá sozinha. Assim como eu sei que vou representar o Ju, vou representar você, vou representar a Mi”, falou.

Já a teoria de Mirella é que o restante da casa colocará Mateus na roça e ele, por sua vez, irá puxá-la da baia para a berlinda.

“Mas eu to achando que essa roça vai ser bagulho doido. Se eles começarem a votar no Mateus, o que eu tô achando bem provável, ele vai puxar ou eu ou a Raissa”.

Os peões discordaram, e Biel ainda complementou que espera ser votado pela casa.

“Eu tô indo esperando que todos eles votem em mim”, encerrou.