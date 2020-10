O funkeiro A Fazenda 12 continua remoendo a briga com o sertanejo, e na madrugada de sexta-feira (16), ele ironizou a carreira do músico de “Camaro Amarelo”. Vem ver o que rolou.

Depois de comparar a carreira com o Jojo Todynho, Biel então resolveu falar de Mariano, seu mais novo desafeto em A Fazenda 12. O funkeiro continua remoendo a briga com o sertanejo, e na madrugada de sexta-feira (16), ele ironizou a carreira do músico de “Camaro Amarelo”. Vem ver o que rolou.

A Fazenda 12: Biel zomba de carreira de Mariano

Tudo começou quando Luiza fofocou para Biel que Mariano estava falando mal dele. “Falou que você não é homem. Que você não aprendeu. A coisa feia demais lá fora. Falou horrores de você. Desceu o pau. Falou que se fosse na cidade dele você ia apanhar de pau não sei o que”, disse a ex-banheira do Gugu.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O funkeiro então elogiou Ambiel por contar as conversas dos outros peões. “Você está sendo sincera com o seu coração. Você quis ser sincera e já era. Eles vão morrer pela boca?”, disse.

Luiza Ambiel chegou a questionar se a edição do programa estava mostrando todos os conflitos da casa, enquanto Biel dizia que a verdade está sendo levada ao público. “Será que vai ao ar as coisas que ele falou pra você?”, perguntou Luiza. “Lógico, precisa mostrar o sentido de eu ir ter feito aquilo (discutido com ele)”, respondeu o funkeiro.

Ainda conversando sobre Mariano, da dupla com Munhoz, Luiza disse acreditar que o cantor tem torcida. Já Biel ironizou: “gente, vocês acham que o cara é forte lá fora? A última música estourada dele foi há 12 anos. Para”, zombou Biel em A Fazenda 12.

O funkeiro continuou: “não tô diminuindo ou menosprezando. Só porque o cara mora em fazenda vocês acham que é forte. Isso aqui não tem nada haver. Só o jogo é numa fazenda. Lá fora, quem é ele? Você ouviu falar dele onde ou quando? Abri meu coração com o cara. Cê é louco!”.

Camaro Amarelo

Biel se referiu a música “Camaro Amarelo”, um dos hits de Munhoz e Mariano, de Campo Grande (MS), e tocou bastante entre 2012 e 2013.

Já Biel é dono do hit “Química” e entrou até em trilha sonora de novela da Globo (“Haja Coração”). No YouTube, o clipe de “Química” soma 129 milhões de views.

Biel compara hits em A Fazenda 12

Essa não é a primeira vez que Biel compara as carreiras dos participantes de A Fazenda 12.

Após remoer uma discussão com a Jojo, o cantor chegou a comparar o número de hits de cada um. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo.

https://twitter.com/falafred/status/1310536521154547712