A Fazenda 12: briga continua e Mateus prefere não gravar vídeo para Jake

Na noite desta quinta-feira (3), Jakelyne Oliveira perdeu a disputa pela permanência na décima segunda roça de A Fazenda 12 e deu tchau para o confinamento. Como de costume, após um peão ir embora, os participantes gravam uma mensagem de despedida para o eliminado. Mateus Carrieri, que estava brigado com Jakelyne, decidiu não gravar nada para a miss.

Quando um peão deixa A Fazenda 12, os colegas que continuam na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão costumam gravar mensagens para o eliminado. O ex-participante costuma assistir aos vídeos dos colegas nos programas da Record TV após o confinamento, como a Cabine de Descompressão, Hora do Faro, entre outros. Em papo na madrugada de sexta-feira (4), Mateus Carrieri, que foi o responsável pela ida da miss para a roça, decidiu que não queria falar nada para a recém eliminada, Jakelyne Oliveira.

“Acho que só não falei para a Carol Narizinho“, lembrou Lipe Ribeiro. “Eu só não falei para a Mirella“, contou Tays Reis. “Não vou falar [para a Jakelyne], vai parecer demagogia”, comentou Mateus. “Sim, tem que falar se tiver vontade”, avaliou a cantora baiana. “E falar alguma coisa ruim também, não tem sentido”, completou o ator.

Mateus Carrieri decide não gravar mensagem para Jake…. Vem ver 👀😨 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/QIPZ2P1Vsj — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

Jakelyne e Mateus brigaram durante formação de roça de A Fazenda 12

Mateus Carrieri foi quem mandou Jakelyne para a berlinda desta semana. A miss foi a indicação do fazendeiro da semana e foi a primeira peoa a sentar no banquinho de roceira da décima segunda roça da temporada. Durante a noite de votação, Mateus e Jakelyne discutiram. A miss não concordou com a justificativa usada pelo peão.

“Eu sabia que não era prioridade dela, mas em dois momentos em que a coisa apertou, em que ela se sentiu ameaçada, ela não teve muito problema em tornar a minha pessoa o alvo”, disse Mateus. “Não concordo, até porque quando votei nele foi no intuito de defender o Mariano, não a mim mesma. Acho que ele não votou na Lidi principalmente porque ela acabou de voltar de uma roça que ele tinha certeza que ela sairia, no ponto de vista dele, ela é uma candidata forte aqui dentro e ele preferiu não se indispor”, comentou a agora ex-peoa de A Fazenda 12.

Durante a discussão, Mateus disse que não sentia sinceridade no que Jakelyne estava falando.

Mateus diz que não vai indicar Lidi para a #RoçaAFazenda e explica o motivo! Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/u00Pv7pict — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

Mateus faz sua indicação e Jake é a primeira peoa a sentar no banquinho da #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/5xZIIwqlWF — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

Mateus rebate Jake e diz que a peoa não estava pensando em Mariano, e sim nela mesma: "É mais bonito para o Brasil falar que vai votar pra proteger" 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/BQP28tH30R — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

E o feno já começou a pegar fogo, estão sentindo o cheirinho? No @SigaPlayPlus, você pode assistir ao que rola durante o intervalo! 🔥🤠 Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s #RoçaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/3SF7Csvj5E — A Fazenda (@afazendarecord) December 2, 2020

