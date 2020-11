A Fazenda 12: briga, pedido de expulsão e prova decisiva; veja o fim de semana

O fim de semana de A Fazenda 12 foi agitado e você não poder ficar de fora nenhum detalhe! O Jornal DCI te mostra tudo o que rolou. Confira:

Lucas Maciel venceu a Prova de fogo desta semana de A Fazenda 12

Lucas foi o campeão da Prova de fogo, realizada no domingo (1), e se escolher a chama vermelha poderá ficar imune e indicar o terceiro roceiro no dia da formação de roça, amanhã, terça-feira (3). O poder da chama verde é revelado apenas durante o programa ao vivo de A Fazenda 12.

O apresentador da MTV disputou contra Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Além de Lidi e Jojo, Mateus Carrieri e Stéfani Bays, também estão na baia da semana.

Stéfani e Jojo brigaram por causa da baia

Como regra do programa, o perdedor da prova de fogo precisa puxar algum participante da sede para fazer companhia na baia de A Fazenda 12. Jojo escolheu levar Stéfani, o que chateou a maquiadora. A dona do hit “Que tiro foi esse?” tentou se explicar para a colega de confinamento: “eu não podia tirar voto da casa, entendeu? E assim, raciocina, pode ser eu, a Lidi, estamos na linha de frente também. É muito difícil a gente descer para fazer uma prova, perder e ainda ter a responsabilidade de puxar alguém”.

Stéfani se virou e começou a sair do local em que as peoas discutiam, na área externa de A Fazenda 12. “Se você quiser me entender, tudo bem, eu te entendo”, disse Jojo, que começou a acompanhar os passos da participante de volta para a sede. “Eu entendi o que você quis fazer, mas você tem que me entender também”, respondeu a ex-De férias com o ex.

Mirella tenta se reaproximar de Raissa em A Fazenda 12

Mirella sentou na cama de Raissa no fim de semana de A Fazenda 12 para conversar com a modelo sobre a amizade que tiveram no reality show rural e as brigas das últimas semanas. Ambas disseram estar chateadas uma com a outra e Mirella comentou: “a gente erra, a gente falha, somos seres humanos. A única coisa que é diferente de todos vocês aqui dentro, de mim, é que eu trabalho com o público lá fora, tenho fãs. Trabalho com as pessoas, se eu não tiver pessoas para irem no meu show, para consumirem as minhas coisas, eu não vou conseguir ajudar minha família, posso perder tudo”.

Em seguida, a funkeira buscou fazer as pazes com a acreana. “Desculpa tá. Não queria pegar no seu ponto fraco”, disse a MC.

Internautas pedem expulsão de Lipe

Um acontecimento marcou a madrugada de sábado (31) e acabou gerando pedidos de expulsão por parte do público que acompanha A Fazenda 12. A polêmica foi entre Lipe e Lucas, quando o ex-MTV bateu com uma almofada no rosto do ex-Pânico, o que resultou em acusações de alguns internautas, que consideraram o momento agressão.

Peões de A Fazenda 12 ganharam nova punição

A ressaca pegou os peões de jeito na manhã de sábado (31), todos acabaram dormindo demais e ignoraram o aviso sonora da produção do programa para as tarefas com os animais. A água encanada dos participantes de A Fazenda 12 foi cortada durante 24 horas.

Jojo se irrita com Biel e Juliano

Na tarde de ontem, domingo (1), Marcos Mion conversou com os peões antes de liberar a Prova de Fogo. Durante o rápido bate-papo, o apresentador para Jojo se a peoa de A Fazenda 12 gostou de voltar para a tarefa da cozinha durante o reinado de Jakelyne como fazendeira. “O problema não é [Juliano] ter me tirado da cozinha, mas sim, a situação. Porque não é ter me tirado da cozinha, porque cozinha quem quiser. O problema foi a situação, foi uma questão armada”, disse.

Em seguida, a funkeira se virou para Biel e disparou: “Tá me olhando com cara de c* por que? Odeio essa tua cara de deboche”. Jojo então continuou sua resposta: “no dia da delegação, o Juliano foi e falou assim: ‘ontem eu já tinha combinado, já tinha falado com meus amigos’. Compreendi que já estava uma coisa armada, então quiseram me afetar, senti isso”. Juliano rebateu os comentários da peoa de A Fazenda 12: “mas não era não, não era”. “Essa certeza eu só vou ter lá fora, aqui não posso falar nada, aqui a gente não dá certeza de nada. Fiquei revoltada, mas já voltei de novo”, concluiu a cantora.

