A Fazenda 12: briga, voto em Mion e choro; como foi a formação de roça

Na noite de ontem, terça-feira (17), rolou a décima formação de roça de A Fazenda 12. Jojo Todynho, Stéfani Bays, MC Mirella e Mateus Carrieri estão na berlinda da semana. Tays Reis foi parar na roça, mas conseguiu escapar nos últimos segundos. Também teve briga, participante votando no apresentador do programa Marcos Mion e muito choro na hora do ‘resta um’. Confira:

Raissa e Tays brigaram

Raissa Barbosa e Tays Reis, que brigaram na manhã de ontem, terça-feira (17), por causa de um ovo, voltaram a discutir durante a votação para determinar os roceiros desta semana de A Fazenda 12. Raissa votou na cantora e justificou: “seria fácil falar: ‘vou devolver o voto da semana passada’. Mas houve um episódio hoje, uma pequena discussão por um motivo bobo né, que foram os ovos que ficam para o uso da casa. E um pensamento egoísta da parte da Tays por falar: ‘eu nunca comi então agora vou comer’. Se todo mundo tiver esse tipo de pensamento egoísta… a gente tem que pensar no coletivo. Eu sempre pergunto quando tem questão de divisão: ‘posso comer?’. Só por causa disso, não tenho nada contra ela”.

“Mion, acho que ela meio que me interpretou mal. Se tem uma coisa que não sou na vida, e fui criada, não duvide disso, fui muito bem criada para isso, para não ser egoísta. Se puder tirar de mim e dar para os outros, vou fazer”, comentou Tays. “Sim, mas foi uma colocação egoísta, podia ter falado de outra maneira”, rebateu a peoa de A Fazenda 12.

A discussão continuou durante a formação de roça de A Fazenda 12 e a dupla bateu boca. “Quem me conhece sabe e não preciso te provar nada. Estou angustiada o dia inteiro por causa dessa discussão. Estou muito envergonhada, realmente. Quero pedir desculpas para quem está em casa, para minha família e meus pais, que me criaram muito bem, que sabem que eu jamais discutiria por comida. Quando eu vejo as pessoas discutindo por comida, que é uma coisa tão fútil, fico: “meu Deus, que feiura”. Você não tem noção do quanto isso me fez mal”, disse a baiana.

Jojo ‘votou’ em Marcos Mion

Jojo Todynho resolveu brincar quando chegou sua vez de votar. A peoa de A Fazenda 12 comentou: “então, a pessoa que eu vou votar, ele no caso, aparece aqui quando quer, fala quando quer. Meu voto é em você Mion“. O apresentador riu da colocação da cantora e disse que adorou a justificativa.

Stéfani foi puxada para roça de A Fazenda 12

Mateus Carrieri foi o mais votado da casa e então puxou Stéfani Bays da baia de A Fazenda 12. A peoa não ficou feliz com a atitude. “Que maravilha, ‘Sterella’ na roça”, ironizou Mirella, que também está na roça, pois foi indicada pela fazendeira Jakelyne. “A gente já esperava”, comentou Stéfani, que completou: “mais de dois meses sem passar por esse banquinho, uma hora isso ia chegar. Eu e a Mirella, a gente comentava muito que a gente sentia que o intuito da casa era colocar nós duas na roça. Parabéns, vocês conseguiram”.

Veja quem votou em quem na formação da 10ª roça

Tays conseguiu escapar da roça de A Fazenda 12

Mariano foi o vencedor da Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 12. O sertanejo escolheu ficar com a chama verde em mãos e deu a chama vermelha para Lipe Ribeiro. O ex-MTV precisou escolher um peão da sede para ocupar o quarto banquinho da berlinda. As opções do carioca eram: Jojo, Tays e Mariano.

Lipe decidiu mandar Tays para a roça, no entanto, a peoa conseguiu escapar, já que o poder da chama verde era salvar um peão da roça e vetar alguém da Prova do Fazendeiro. Mariano escolheu tirar Tays da berlinda desta semana de A Fazenda 12 e vetou MC Mirella da disputa pelo chapéu de fazendeiro.

Lidi chorou durante ‘resta um’

Os peões de A Fazenda 12 foram surpreendidos com um quinto banquinho. A dinâmica do ‘resta um’ que definiu quem estaria na quinta posição da berlinda. A última a salvar alguém foi Lidi, a atriz precisou escolher entre Raissa e Jojo. A peoa ficou indecisa e começou a chorar muito. Lidi falou sobre sua proximidade com Lucas e como ainda não superou a eliminação do ex-Pânico. A paranaense então revelou que salvaria Raissa.

No fim, por conta do poder da chama verde, a berlinda fechou com quatro roceiros no total: Jojo, Stefani, Mateus e Mirella.

