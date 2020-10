A Fazenda 12: formação da roça pega fogo com brigas e ataques; veja o que rolou

A sétima roça de A Fazenda 12 foi formada na noite de ontem, terça-feira (27). A formação de berlinda foi marcada por tretas e uma polêmica, que mesmo sendo esclarecida por Marcos Mion, ainda revoltou boa parte do público do reality. Confira o que aconteceu:

Juliano ganhou R$ 20 mil

O fazendeiro da semana, Juliano Ceglia, abriu mão de seu voto. Como fazendeiro, o peão tem o poder de mandar qualquer participante direto para a roça, porém por conta da chama verde, que estava nas mãos de Biel, o jornalista esportivo desistiu de votar para ganhar R$ 20 mil.

A chama verde permitia que o fazendeiro da semana de A Fazenda 12 ganhasse o dinheiro se cedesse seu voto ao peão que tinha a chama em mãos, Juliano concordou em deixar Biel votar em seu lugar. O funkeiro colocou Lipe Ribeiro na berlinda.

Biel lê o Poder da Chama Verde e entrega R$ 20 mil para Juliano desde que possa indicar alguém para #RoçaAFazenda, no lugar do Fazendeiro! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/1hOkmNP2XP — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Juliano aceita o acordo do Poder da Chama Verde e Biel indica Lipe Ribeiro para a #RoçaAFazenda! 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/YP4FuITLUz — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Raissa e Victória tretam após voto

Após Biel indicar Lipe para a roça de A Fazenda 12, Raissa Barbosa foi a primeira peoa a votar. A modelo decidiu depositar seu voto em Victória Villarim e justificou: “elas me atacaram, Victória, Luiza e Mirella, naquele dia me chamando de louca, vários dedos apontados para mim, muito esc****. E a Victória não está sabendo se posicionar, porque isso não é se posicionar, fazer fofoca não é se posicionar, apontar dedo na cara do outro não é se posicionar”.

A ex-noiva de Eduardo Costa não gostou da justificativa da participante de A Fazenda 12 e rebateu: “não achei certo o julgamento da minha possível amiga [Raissa]. Mesmo não concordando com várias atitudes, fiquei do lado dela desde o começo. Sei me posicionar, não te chamei de louca”.

As peoas de A Fazenda 12 ficaram batendo boca e discordando uma da outra. Como a briga não parecia ter fim, Marcos Mion se envolveu e disse que precisava seguir com a votação.

Justificativa do voto da Raissa na Victoria. ELA FAZ TUDO! #RoçaAFazenda pic.twitter.com/P3Nw6PyEIW — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) October 28, 2020

TORTA DE CLIMÃO! Victória se irrita e debate o voto de Raissa 👀🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/kUxhxuSqIk — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Lidi e Victória brigam em sétima formação de roça de A Fazenda 12

Victória não se desentendeu apenas com Raissa, a influenciadora digital também brigou com Lidi Lisboa. A peoa de A Fazenda 12 votou em Lidi, mas a atriz discordou da justificativa usada pela dançarina, que falou sobre um atrito na cozinha da sede. “Já é a sexta vez que você vota em mim, não vem me dar desculpa do molho, pelo amor de Deus”, disparou a paranaense.

Victória reclama de um problema com Lidi Lisboa sobre a cozinha da sede e vota na peoa! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IwpiYxCIRn — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

EITA! Lidi fica indignada com a justificativa de Victória e as peoas discutem na #RoçaAFazenda 👀🔥 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/0mQzyZvyvt — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Lidi diz que ofendeu vaca ao comparar animal com Mirella

Um momento que rendeu nas redes sociais foi o atrito entre MC Mirella e Lidi Lisboa. A MC votou na atriz e usou como justificativa a briga que teve com Lidi no começo da semana. A peoa de A Fazenda 12 reclamou dos xingamentos que partiram de Lidi, que usou os termos ‘babaca’, ‘mimada’ e ‘vaca’ para se referir a funkeira.

“Me chamou de vaca, uma coisa horrível para você que é mulher, chamar outra mulher disso e ainda mais você que defende os animais”, disse a participante de A Fazenda 12. “Na verdade, eu ofendi a vaca”, comentou Lidi. “Fico na minha aqui, não ataco ninguém. Se me atacar, vai ser atacada também, não vou ficar quieta. Sou muito tranquila, muito na minha”, completou Mirella.

EITA! Mirella fala sobre brigas com Lidi e vota na atriz! Olha o fogo no feno pegando entre as peoas 🤠🔥 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/M1GV7A7ZmZ — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Biel gera polêmica durante noite de roça de A Fazenda 12

O apresentador Marcos Mion sempre avisa os participantes de A Fazenda 12 que o vencedor da Prova de fogo é proibido de contar ou falar qualquer coisa para os colegas sobre os poderes das chamas. O peão que ganha o lampião é o primeiro a ler o poder de ambas as chamas, escolhendo uma e passando a outra para algum participante. A não ser que o apresentador do programa peça para que o poder da chama seja lido em voz alta, é proibido comunicar qualquer informação sobre o que está escrito no papel. No entanto, Biel conversou com Victória, que ficou o a chama vermelha em mãos.

Antes de encerrar a sétima formação de roça de A Fazenda 12, Mion explicou para o público: “já tem uma movimentação grande nas redes sociais falando que o Biel talvez tivesse comentado alguma coisa sobre o poder para a Victória. Ele não falou nada especificamente sobre o poder. Ele falou: ‘esse poder é f***, então pensa bem’. Se ele tivesse falado qualquer coisa relacionado ao poder, a gente teria tomado alguma atitude”.

No entanto, a justificativa do apresentador não foi suficiente para alguns internautas, que reclamaram dizendo que o programa estava ‘passando pano’ para o funkeiro. No Twitter, parte do público de A Fazenda 12 usou a hashtag “Cancela o poder” para mostrar sua indignação com o ocorrido.

O Brasil estava com nariz de palhaço ontem. O Biel já tinha contado pra ex do Eduardo Costa que o poder era o que eles tinham conversado. Já tinha piscado, falado, cochichado… aí vem o Mion "estamos com câmeras nele" ah me poupe!!! #AFazenda12 https://t.co/DsBEFGVMcB — Passando Pano Para Lidi!! (@MissMistery_) October 28, 2020

Victória, Biel, Mirella e Juliano confrontam Lipe

Quando foi a vez de Lipe votar, o ex-MTV escolheu Victória. O peão de A Fazenda 12 falou sobre o grupo da peoa no confinamento, formado por Biel, Mirella, Juliano e a própria Victória. “É muito engraçado um grupo se intitular minoria sendo que eles foram o primeiro grupo a ser formado, sendo formados como minoria. Tudo bem ser minoria, mas usar esse discurso toda hora. Eles se fecharam e fizeram o grupo e ficam batendo nessa tecla, esse é o discurso mais feio aqui dentro. Jogo sujo e feio”, disparou Lipe.

O quarteto não gostou do comentário de Lipe e bateu boca com o participante de A Fazenda 12. Biel disse que era atacado na casa e que Lipe não sabia o que era isso. “Você só foi para a baia porque você pedia, porque você é covarde”, rebateu o ex-De férias com o ex.

EITA! Lipe Ribeiro critica quarteto da sede e vota em Victória! 🔥🤠 #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/jYhPSJCy8H — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Olha o fogo no feno!!! 🔥😶 Victória briga com Lipe, Biel também se ofende e entra na discussão! #RoçaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/EUozHTv2qt — A Fazenda (@afazendarecord) October 28, 2020

Além de Lipe, quem está na roça da semana de A Fazenda 12?

Victória foi a mais votada da sede e foi parar no banquinho da berlinda, a influenciadora puxou Jakelyne Oliveira, que estava na baia, para ser a terceira roceira da semana de A Fazenda 12. A dinâmica ‘resta um’ foi realizada, Tays acabou não sendo salva por ninguém e foi para o quarto banquinho da roça, porém com o poder da chama vermelha, Victória tirou Tays da berlinda e colocou Raissa no lugar. A modelo vetou Victória da Prova do Fazendeiro.

