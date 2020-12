A Fazenda 12: Cartolouco explica cigarro suspeito em reality

O jornalista esportivo e ex-peão de A Fazenda 12, Lucas Cartolouco, se pronunciou nesta segunda-feira (14) a respeito dos boatos de que teria aparecido fumando um cigarro de maconha durante uma live de Jakelyne no confinamento dos eliminados do reality.

Cartolouco estava fumando maconha?

No domingo (13), a miss fez uma live no hotel onde os eliminados de A Fazenda 12 estão hospedados em quarentena aguardando a grande final do programa. Na transmissão, Cartolouco aparecia escondendo um ‘cigarrinho suspeito’ que estava fumando quando foi filmado.

Na ocasião, os internautas começaram a suspeitar de que o peão estaria fumando maconha no confinamento, e o assunto virou pauta no Twitter, Instagram e em diversos portais e blogs sobre A Fazenda 12.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ex-participante de A Fazenda 12 detona site

Nesta segunda, no entanto, Lucas usou o Twitter para negar o boato, explicar a situação e ainda mostrar sua revoltada com o portal de notícias que havia publicado a informação. O ex-participante de A Fazenda 12 pediu ainda a retratação por parte do site.

“Quando perguntarem o que é baixo nível, mostrem isso. @NoticiasdaTV, que feio. Eu JAMAIS usaria droga no confinamento da Fazenda. Jamais. Estava com Jake, Raissa, produtoras em volta. Escondi o cigarro de palha para não dar mal exemplo a tantas crianças que gostam de mim”, escreveu Lucas.

Quando perguntarem o que é baixo nível, mostrem isso. @NoticiasdaTV, que feio. Eu JAMAIS usaria droga no confinamento da Fazenda. Jamais. Estava com Jake, Raissa, produtoras em volta. Escondi o cigarro de palha para não dar mal exemplo a tantas crianças que gostam de mim. pic.twitter.com/vtrYGQJ1jA — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 14, 2020

Em seguida, no mesmo fio, Cartolouco publicou ainda um print que mostrava a mensagem que recebeu da produção de A Fazenda 12. Na troca de mensagens, um colaborador da emissora diz que Lucas está se complicando sozinho e pede para que ele “segurar a onda para evitar problemas maiores”.

Junto ao print, ele escreveu: “Eles LIGARAM para Record. Foram perguntar por que eu estava fumando maconha no hotel. Olha a mensagem que recebo da produtora às 23h. Legal, né? Sendo que todos lá têm meu número. Mas já inventaram tanta mentira. Só foi mais uma. Irresponsáveis. Prejudicam os outros de graça”, ainda se referindo ao site que publicou a nota.

Eles LIGARAM para Record. Foram perguntar por que eu estava fumando maconha no hotel. Olha a mensagem que recebo da produtora às 23h. Legal, né? Sendo que todos lá têm meu número. Mas já inventaram tanta mentira. Só foi mais uma. Irresponsáveis. Prejudicam os outros de graça. pic.twitter.com/KkNtyXG9ab — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 14, 2020

Por fim, Lucas Cartolouco ainda escreveu que a situação poderia ter sido resolvida com uma simples mensagem por parte dos jornalistas que publicaram a nota sem envolver a produção de A Fazenda 12.

“Era só me mandar mensagem e perguntar o que era. Só isso. Polêmica zero. Cigarro de palha vende em qualquer lugar. Só quero ver escrevem uma matéria dizendo que não era maconha… Acusar é tão fácil, mas tão fácil. Absurdo. Fiquei indignado”, finalizou.

Até o momento, o site citado pelo ex-participante de A Fazenda 12 não se pronunciou nem publicou a retratação pedida por Lucas.