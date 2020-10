A Fazenda 12: Cartolouco quebra regra e grita ‘Lula Livre’

A festa de A Fazenda 12 que rolou na madrugada de sábado (3) teve beijos, mais drinks com álcool em gel e até política. A empolgação dos peões foi tanta que Lucas Strabko, o Cartolouco, quebrou uma das regras do programa e gritou “Lula Livre”. A declaração foi flagrada pela transmissão do PlayPlus. Vem ver!

Cartolouco quebra regra e grita ‘Lula Livre’

Uma das regras do programa da Record, emissora do Bispo Edir Macedo, prevê punição ou até expulsão para quem fizer qualquer manifestação de cunho político. No entanto, o jornalista disparou a frase durante uma conversa com Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro. “O bagulho é coletivo, não vamos ficar putos. Lula livre!”, disse Cartolouco.

A menção ao ex-presidente petista agitou a web, que relembrou que o dono do canal já afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) foi “escolhido por Deus para fazer o país mudar”.

“LULA LIVRE” já temos o campeão da fazenda 12 kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/4ecahMF54X — caio jornalista (@caioxe) October 3, 2020

A expressão usada por Cartolouco em A Fazenda 12 era foi criada pelos apoiadores do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores) durante o período de 580 dias em que ele ficou preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba.

Como foi a 4ª festa de A Fazenda 12?

A festa “Emojis” de “A Fazenda 12 começou animada e com clima de romance no ar. A noite da 4ª festa do reality da RecordTV teve beijaço, drink maluco e punições severas aos peões.

Mariano e Jakelyne Oliveira resolveram se permitir e beijaram apaixonadamente no centro do salão. Durante o momento apaixonado, a ex-Miss Brasil confessou ao seu ficante que teve um sonho erótico com ele na noite passada. “Eu sonhei (com a gente) durante, mas a gente não concluía. Porém, tinha toda a preliminar. Não tinha os acontecimentos, só as preliminares”, contou ela.

Já Lipe Ribeiro disse que tem começando a nutrir sentimentos por Stéfani Bays, sua rival do reality de pegação. “Cara, eu tô gostando da Sté. Que horror. Tô apaixonado pela Tete”, declarou o modelo em conversa com alguns peões.

Lipe e Victória bebem álcool em gel em A Fazenda 12

Essa não é a primeira vez que os participantes de A Fazenda 2020 ingerem álcool em gel no reality. O ex-’De Férias Com o Ex’, Lipe Ribeiro, já está familiarizado com a substância e sabe que ela não pode ser ingerida ou levada para dentro da sede. Dito isso, mesmo assim ele resolveu arriscar, ao lado de Victória, experimentou novamente. Após o fim da festa, Lipe Ribeiro, então, sugeriu a Victória para tomarem um gole de álcool em gel.

“Vamos tomar um álcool em gel?”, perguntou. “Vamos”, respondeu Victória. “Não. Vocês são doidos”, disse Carol Narizinho. Em seguida, o empresário pegou um frasco de álcool em gel, comemorou por ser de limão siciliano, passou nas mãos da peoa e ingeriu direto do frasco. “É forte, né?”, questionou. “Nossa. Mas eu não queria”, lamentou Victória, mas já era tarde demais.