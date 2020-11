A Fazenda 12: Cartolouco promete correr pelado se Biel vencer o reality

Lucas Cartolouco, um dos eliminados de A Fazenda 12 que mais agitaram o programa durante sua passagem, usou o Twitter para declarar eu apoio a Biel nesta quinta (5) e fez uma promessa: se o funkeiro vencer o programa, irá correr pelado por Itapecerica da Serra, onde a fazenda está localizada.

Se o Biel ganhar a fazenda, eu saio correndo pelado por Itapericica — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) November 5, 2020

Peões relembraram momentos de Cartolouco em A Fazenda 12

No começo da tarde o jornalista foi assunto da conversa dos peões na sala após Biel, que é o fazendeiro da semana, dizer que Cartolouco foi assunto da live do fazendeiro no TikTok.

Segundo ele, um dos fãs de A Fazenda 12 que participavam da transmissão perguntou quem ele traria de volta e a resposta foi Cartolouco, com quem Biel manteve uma amizade bastante próxima no reality.

“Será que esse louco tá assistindo a gente?”, perguntou Lucas Selfie. A resposta veio algumas horas depois, pelo Twitter:

E se Cartolouco voltasse?

A conversa continuou com os peões relatando a saudade que sentiam do jornalista, e chegaram até mesmo a imaginar como seria seu retorno para A Fazenda 12. “Ia falar tudo que não pode ser falado aqui”, apostou Selfie.

O Youtuber completou dizendo ainda que Cartolouco é um dos peões que ele espera reencontrar quando o reality acabar.

Cartolouco foi o 4ª eliminado em A Fazenda 12

A trajetória de Lucas Strabko em A Fazenda 12 foi marcada pelo seu comportamento difícil e controverso, que lhe causou punições e o levou a ser o 4ª eliminado com apenas 24,9% dos votos por sua permanência, em uma roça contra Biel e Jojo Todynho, considerados os favoritos.

Mesmo depois de eliminado o jornalista continuou quebrando as regras em A Fazenda 12 e retornou à sede após o anúncio de que havia sido eliminado para se despedir dos colegas de confinamento, o que é proibido.