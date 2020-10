A Fazenda 12: Cartolouco quebra protocolo e volta à sede após eliminação

O 4º eliminado da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, Cartolouco, quebrou as regras do reality A Fazenda 12 e retornou para a sede do programa para se despedir dos participantes. Vem ver

O eliminado da noite, o jornalista esportivo Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, quebrou o protocolo da Record TV e retornou a sede do reality A Fazenda 12. O agora, ex-peão, deixou o deck de eliminação da madrugada desta sexta (9) para se despedir dos participantes da sede. Vem ver.

A Fazenda 12: Cartolouco volta para sede após ser eliminado

Após o apresentador Marcos Mion anunciar o fim do programa ao vivo, o jornalista tinha que sair em direção a produção, como faz parte das regras do programa quando alguém é eliminado do jogo. No entanto, ele resolveu mudar de ideia e seguiu em direção para a sede para agradecer e dá o último até logo para os amigos que o durante o confinamento.

Contudo, após a volta de Biel, que era consolado por Mariano e Tays Reis, Cartolouco gritou na porta da sede e agradeceu, esbracejando, como ele sempre faz. “Aproveita aqui, eu adoro vocês todos. Aproveitem, eu estou feliz para c****** e a vida é um tesão”, disse.

Na sede de A Fazenda 12, os participantes ficaram impressionados ao ouvir a voz de Cartolouco. Todos ficaram chocados com a atitude do quarto eliminado do reality. “Gente, era pra ele ter ido com a produção e veio aqui se despedir da gente”, disse Jakelyne Oliveira. “Aí, imagina a produção correndo atrás dele”, disse Lipe Ribeiro, brincando da situação.

Como foi a eliminação de Cartolouco?

A 4ª roça revelou Cartolouco, de 26 anos como o quarto eliminada do reality A Fazenda 2020 com 24,90%. O sonho do prêmio de R$ 1,5 milhão acabou para o cantor, mas continua para os outros participantes. Ele disputava a roça com Biel e Jojo Todynho, no entanto, acabou levando a pior na porcentagem de votos registrados pelo público de casa. Inclusive, essa é segunda roça do peão, que sai eliminado do jogo em A Fazenda 12.

E a noite de #EliminaçãoAFazenda fica por aqui! Cartolouco se despede e Mion já deu o recado: Para continuar vendo os detalhes de #AFazenda12 basta assinar o @SigaPlayPlus 🤩 Acesse: https://t.co/sJRe2r7M6I Daqui a pouco tem #CabineDeDescompressão com Cartolouco 😍 pic.twitter.com/zAyjwSrmIa — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2020

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo (44,31%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede. Por fim, foi anunciado o primeiro eliminado da edição, e Biel (30,80%) conseguiu levar a melhor contra Cartolouco, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.